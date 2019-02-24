地方掃描－千元大鈔「玉山薊」 正名「塔塔加薊」

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 沈揮勝 ）

台中：新台幣千元大鈔印製1株奇特植物，長期被認為是「玉山薊」！中興大學森林學系副教授曾彥學研究團隊歷經5年多研究，比對「玉山薊」原始發表的模式標本後，發現千元鈔上的植物並不是「玉山薊」；而是台灣新的特有種，日前於國際期刊正式發表名為「塔塔加薊」。

(中國時報)