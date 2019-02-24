汰換二行程機車 擴大補助偏鄉
換新車要快！政府補助民眾將二行程機車換成較環保的電動車、六期燃油，今年將是最後一年，南市43萬輛二行程機車還有9萬多輛還沒更換，市府23日宣布補助加碼，擴大增加到偏鄉及中低收入戶，希望能降低移動汙染源數量。
經過7年時間，台南市原有43萬輛二行程機車逐步汰換，已剩下約9萬多輛，今年是政府補助計畫最後一年，台南市府決定加碼補助，讓偏鄉地區民眾及中低收入戶能以更優惠的價格新車，也替環保盡份心力。
台南市長黃偉哲表示，改善空氣汙染是市府首要重點工作，對工廠之類的固定汙染源會加強監測與控管，移動汙染源如車輛，就補助民眾汰換，必要時會加強執法，以達到降低空汙的目標。
市府昨日舉行記者會，宣布針對中低收入戶及設籍南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區等4個偏鄉地區民眾加碼補助，原本民眾淘汰二行程換購電動機車可補助1萬7200元至2萬5000元，在加碼後，中低收入戶補助金額從2萬700元至3萬元，偏遠地區1萬8600元至2萬7000元。
市府今年編列1.17億元預算，改善機車排放空汙補助，新增多項利多政策，首度新增換購6期燃油機車的補助項目，包括光陽、三陽、山葉、中華電動二輪車等民間業者也配合政策搭配各項優惠，詳情可上台南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低汙染車輛補助資訊網查詢。
(中國時報)
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