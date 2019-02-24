台華輪更新 地方盼中央接手
延宕15年的澎湖交通船台華輪更新案成了燙手山芋，縣長賴峰偉上任短短兩個月內拍板定案回歸最初設計引發爭議，23日府會協商達成初步共識，將建陳交通部由中央統籌辦理，盼徹底解決澎湖海上交通窘境。
通航高雄與澎湖的最大客貨交通船台華輪肩負穩定離島民生物資及交通疏運任務，於1989年開航迄今已屆滿30年，安全性堪慮，汰舊換新亟具迫切。
縣長賴峰偉上任列為當務之急，強調台華輪案歷經中央及地方政府4次規畫案延宕太久，考量營運成本、廠商意願及交通部補助支持等因素，立即裁示新台華輪案決定恢復採用2015年縣府的規畫設計案。
計畫建造1萬噸級客貨兩用單胴體鋼船、船長136米、船寬18.5米、最高航速27節、經濟航速12至26節、載重量1250噸、載客數720人、柴油電力推進系統，屆時高雄至馬公航程約3小時，希望打造具抗浪性、經濟性、穩定性3大特性的新大船。
賴峰偉表示，重估新台華輪建造價格高達23億元，原行政院核定18億元補助經費已不敷支應，縣府爭取中央支持提高預算，盼年中完成統包建造簽約，促成4年內（2022年）完工營運上路。
澎湖縣議會強調，台華輪更新案茲事體大，新船未能符合民眾需求，日後營運虧損更是無底洞，提議全案陳報交通部回歸中央統籌辦理建造及營運，全案經過府會充分溝通達成初步共識，多年來澎湖人最大的痛台華輪汰舊換新終於順利跨出第一步。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。