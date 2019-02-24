台華輪更新 地方盼中央接手

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

延宕15年的澎湖交通船台華輪更新案成了燙手山芋，縣長賴峰偉上任短短兩個月內拍板定案回歸最初設計引發爭議，23日府會協商達成初步共識，將建陳交通部由中央統籌辦理，盼徹底解決澎湖海上交通窘境。

通航高雄與澎湖的最大客貨交通船台華輪肩負穩定離島民生物資及交通疏運任務，於1989年開航迄今已屆滿30年，安全性堪慮，汰舊換新亟具迫切。

縣長賴峰偉上任列為當務之急，強調台華輪案歷經中央及地方政府4次規畫案延宕太久，考量營運成本、廠商意願及交通部補助支持等因素，立即裁示新台華輪案決定恢復採用2015年縣府的規畫設計案。

計畫建造1萬噸級客貨兩用單胴體鋼船、船長136米、船寬18.5米、最高航速27節、經濟航速12至26節、載重量1250噸、載客數720人、柴油電力推進系統，屆時高雄至馬公航程約3小時，希望打造具抗浪性、經濟性、穩定性3大特性的新大船。

賴峰偉表示，重估新台華輪建造價格高達23億元，原行政院核定18億元補助經費已不敷支應，縣府爭取中央支持提高預算，盼年中完成統包建造簽約，促成4年內（2022年）完工營運上路。

澎湖縣議會強調，台華輪更新案茲事體大，新船未能符合民眾需求，日後營運虧損更是無底洞，提議全案陳報交通部回歸中央統籌辦理建造及營運，全案經過府會充分溝通達成初步共識，多年來澎湖人最大的痛台華輪汰舊換新終於順利跨出第一步。

(中國時報)