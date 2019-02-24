地方掃描－夫妻吵架鬧悲劇 男離家女跳樓亡

2019年02月24日 04:10 中國時報 馮惠宜 ）

台中：中市太平區育腎路一處社區大樓，23日發生女子墜樓悲劇！34歲鄭姓女子與35歲的呂姓丈夫吵架，呂男憤而離家；鄭女一時想不開竟從自家陽台跳樓，鄭女胞弟親眼目睹姊姊從6樓墜樓，立即報警。救護車到場鄭女已無生命徵象，家屬悲痛萬分。全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)