地方掃描－高美匝道4車撞成一團 2人受傷

2019年02月24日 04:10 中國時報 王文吉 ）

台中：台61線高美匝道出口，23日發生4輛車撞成一團擠在三順路口，造成交通大亂；救護人員將2名受傷駕駛送醫，所幸並無大礙。警方指出，因車禍造成大貨車後車斗塑膠桶破損，烯硫酸、液鹼等化學液體流入下水道，相關單位獲報緊急派員到場處理。

(中國時報)