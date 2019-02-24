洋基昔當冤大頭 教士重金簽馬恰多能避免？
大聯盟及北美職業運動自由球員最高總值的合約紀錄，隨著教士隊以10年3億美元簽下明星游擊手馬恰多，在本周推上了新高點。問題是砸下約93億新台幣巨資，教士真能擺脫「萬年爛隊」罵名，甚至舉起隊史首座世界大賽冠軍嗎？
第二個問題有點悲觀。馬恰多拿到了大聯盟歷來最高總值的自由球員合約，但是看看前5名其餘4紙合約，從羅瑞格茲（A-Rod）到普侯斯、坎諾，肥約期間也只有A-Rod在2009年，幫助球隊（洋基）拿到過世界大賽冠軍而已。
天價合約 5年後可逃脫
前5名的大肥約中，A-Rod一個人就占了兩張，先是2001年與遊騎兵簽下10年2.52億美元的合約，後來被交易至洋基，原本合約走完7年，他就在2007年動用「脫逃條款」，恢復自由之身，再與洋基簽下總值2.75億的另一張10年合約。
從球團角度來看，A-Rod的第一份大約算是好投資，雖然他在遊騎兵只打3季，但連3年榮膺美聯全壘打王，繳出年均52轟、132打點佳績，加上轉戰洋基時期，總共拿下3座美聯MVP，「第一金童」實至名歸。
攻守不輸坎諾 投資合理
然而脫逃後新簽的10年肥約，不但時機和手段惹議，最終也成了「爛尾樓」。A-Rod後來沒再拿過聯盟MVP，甚至因禁藥醜聞被禁賽，最後於2016年宣布退休轉任特別顧問，這紙10年合約只打了8季，平均出賽110場、敲22轟，讓洋基成了冤大頭。
有個角度值得一提，A-Rod簽下第一張10年肥約時，還沒滿25歲，第二張卻已近32歲。對照同樣簽下10年2.4億大約的普侯斯、坎諾，簽約時也都是31、32歲，A-Rod晚節不保，普侯斯在天使硬撐最後3年，坎諾在水手也因禁藥遭禁賽，今年轉戰大都會盼東山再起，外界也不看好。
馬恰多現在才26歲，是值得球團投資的年齡，而他的打擊不遜於坎諾，守備更好，也鎮守更吃重的三游大關。在大聯盟各隊收益逐年上升的情況下，馬恰多拿到一張優於坎諾的大約（10年2.4億），甚至達到3億大關，絕對在情理之中。
改善爛隊體質 前進列強
簽馬恰多未必能拿世界大賽冠軍，但絕對能讓教士變強。且教士擁有金手套一壘手荷斯莫，游擊小塔提斯、二壘烏瑞亞斯等頂尖新秀正要上位，加上馬恰多組黃金內野。這張合約要5年後才有脫逃條款，這5年正是教士要一搏的時機。
(中國時報)
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