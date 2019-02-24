HBL》越洋取經開眼界 松山KD馬建豪信心升級

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳筱琳 、 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

HBL高中籃球聯賽已經成為國內籃球迷必看的賽事之一，人氣球隊松山高中，在教頭黃萬隆多年嚴格帶領下，用「松山魂」精神成為HBL極具代表性的隊伍，陣中也出了不少好手，近幾年最令人印象深刻的莫過於高國豪，而學弟馬建豪也跟在學長之後，成為台灣第二位參加籃球無疆界訓練營的好手。

馬建豪從大倫國中畢業時，身高已經超過195公分，進入高中再稍微抽高一點，如今已達200公分，去年入選U18亞青國家代表隊，也參加過NIKE All Asia訓練營，今年再收到國際籃總發給籃協的通知，邀馬建豪參加籃球無疆界訓練營，儘管會和球隊八強賽部分賽程衝突，黃萬隆仍決定要讓小馬去汲取經驗。

「籃球無疆界訓練營隊性超強，有些球員我已經使盡全力還頂不住！」馬建豪分享他這一趟的心得，「就連身材比我矮小的後衛，防守時也是貼在我身上，毫不畏懼碰撞，外國球員的對抗性讓我大開眼界。」

除了身體對抗，馬建豪也提升了進攻信心，「過去只要前面兩、三球沒進，之後的出手就會猶豫，但籃球無疆界大家就算不進，還是積極尋找機會、勇於出手，教練跟其他學員也鼓勵我不要放棄，所以最後一天前三球落空後我保持樂觀心情，跟著就連進三球，自信都跟著來了。」

雖然為了趕回台灣比賽，馬建豪放棄欣賞NBA明星賽，還是在活動空檔看到暴龍隊前鋒里歐納德到球場訓練，小馬說：「里歐納德練習擋拆後的跳投，每一次出手都很穩，幾乎球球破網，讓我相當佩服。」

同樣高中身高就達200公分，又有外線能力，不過前中華女籃國手、現FOX體育台球評馬怡鴻，以及籃球研究院院長王承文都認為馬建豪和田壘球風不同，王承文指出，田壘一直都是打大前鋒，小馬則在教練刻意栽培下轉型成小前鋒，就發展來說是不同的，也很難預測小馬未來發展的高度會在哪。

馬建豪被粉絲稱為「松山KD」，馬怡鴻指出，小馬的風格的確比較接近NBA勇士球星杜蘭特（KD），「這樣的養成很棒，畢竟小馬有外圍投射的能力，未來不論在國內外發展，不用再煩惱轉型的問題。當然他的外線穩定度還要提升，處理球的霸氣正在累積，但在本季的HBL，我們確實看得到小馬的成長。」

(中國時報)