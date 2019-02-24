游擊讓給小老弟 馬恰多回防三壘

2019年02月24日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

馬恰多23日正式出席加盟教士隊記者會，並穿回金鶯時期的13號球衣。曾說過把自己視為游擊手的馬恰多，表示到教士願意回防三壘，把游擊讓給20歲頂級新秀小塔提斯。

「你們看過他嗎？簡直是頭野獸！」馬恰多談到去年明星賽初見小塔提斯的印象，讓他想到19、20歲的自己，但自己沒有小塔提斯那樣的體型和力量，「他是個好球員，具備所有能力，能跑、能守，有力量，非常全能。」

馬恰多被認為是守備頂尖的游擊手，但這次加入教士跟當年在金鶯發跡的情況很像，基於球隊整體戰力布局去守三壘。當年在金鶯有明星游擊手哈帝，馬恰多守了5年的三壘，到去年才把守游擊。這次配合教士栽培頂級新秀，馬恰多也願意再戰三壘「熱角」。

「從第一次對話，我們就表達需要他去守三壘的想法，」教士總管普瑞勒透露，當時馬恰多也配合的說：「如果你們目前最棒的是位年輕游擊手，他能夠勝任那個位置，那我OK，我只想要贏球。」

其實當馬恰多加盟的消息傳出，被媒體問到的小塔提斯就說，自己5年來最喜歡的球員就是馬恰多，會固定看他的精華影片。馬恰多也期許自己像當年的哈帝帶他一樣，扮演好「母雞」的角色。

「哈帝對我的影響很大，我能夠拿到金手套獎，就是因為旁邊有JJ。」馬恰多也說：「希望我也能做出同樣的事，把所有我知道的都教給他（小塔提斯），希望他能學起來，如果沒有，我也會好好盯著他。」

(中國時報)