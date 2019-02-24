能仁驚天逆轉5連勝 殺進小巨蛋
HBL男子組8強賽23日出現驚奇轉折，能仁家商終場前25秒仍落後松山高中5分，但前鋒丁冠皓技巧製造三分線外出手犯規，3罰俱中，又在最後6秒砍進逆轉三分球，反以84比83氣走尋求衛冕的「綠色神盾」。能仁5戰全勝，也成為首支打入4強的男子組隊伍。
HBL男子組4強剩下3張門票，南山高中靠前鋒邱詠富在終場前1.66秒的絕殺三分球，以79比76氣走光復高中，4勝1敗緊追能仁之後，松山、光復與高苑工商同為3勝2敗，1勝3敗的南湖還有晉級一線希望，青年與東山高中提前淘汰。
松山控衛林勵遠投近切，對能仁狂砍30分，原本他在終場前36秒砍進遠距離兩分球時，看似勝負底定。但球是圓的，林勵被丁冠皓的假動作騙到，犯規送給對手3罰，能仁也把握機會上演驚奇逆轉。
林勵雖然拿下30分，但最後4罰中1，讓能仁有機會藉犯規戰術咬住比分，加上賠上關鍵犯規，從功臣變成戰犯。丁冠皓全場砍進6記三分球，與林彥廷都拿下22分，攜手帶領能仁殺入4強。
女子組方面，永仁高中以72比68破了普門中學的不敗金身，與同獲5連勝的南山高中雙雙晉級4強，兩支全勝隊伍24日中午12：20還要在北市和平籃球館正面對決。4勝1敗的普門晉級希望濃厚，同為2勝3敗的北一女中、苗栗高商與淡水商工可能只有1隊能夠出線。
(中國時報)
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