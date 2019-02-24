2019年02月24日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長蘇貞昌「衝衝衝」的外號最近變成「戰戰戰」。他近日在立法院有關兩岸關係的答詢，一反歷任行政院長談「和」的基調，動輒喊打喊殺，甚至說，若兩岸開戰，「給我一枝掃帚我都跟他拚」，「要拿台灣必須付出代價，台灣人不是被嚇大的。」

民進黨面對2020總統大選是一場苦戰，這固然可以理解，但行政院長在立法院「戰戰戰」的表態卻是草率而且無知之舉。去年九合一地方選舉大敗之後，民進黨不但不願意承認敗選，公投結果也不認，而且在兩岸政策上開始向獨派全力靠攏取暖，尤其蔡英文在強烈回應「習5點」後，民調回升，更讓民進黨對打兩岸牌信心大增，而且越打越嗆辣，最好能夠產生恐嚇民眾的效果。

當國民黨主席吳敦義拋出兩岸和平協議之後，民進黨舉全黨之力猛打，並提出「雙審議、雙公投」的超高門檻封殺，陸委會主委陳明通更點名警告新黨主席郁慕明不要以身試法。請問，洽談兩岸和平協議是「試了什麼法」？民進黨自己違憲卻不讓別人依據憲法洽商和平協議，擺明了就是要以戰爭恐嚇老百姓。

日前蘇貞昌說，「為了守護家園，戰海上、戰沙灘、戰街道，我們絕不投降」，日昨又說「給我一枝掃帚我都跟他拚」，網友酸「義和團2019版吧！神功護體，拿著掃帚也可以和世界第二軍事體拚命耶。」

莫說閣揆在立法院喊打喊殺不宜，動輒說出軍事外行話只顯出自己的無知，而民進黨意圖以「恐嚇牌」嚇唬老百姓更是愚民之舉，套句蘇貞昌的話：台灣人不是被嚇大的！

(中國時報)