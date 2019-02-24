兩岸和平 蔡政府沒誠意

2019年02月24日 04:10 中國時報 胡勇

在兩岸關係上一向瞻前顧後，躊躇不前的中國國民黨主席吳敦義，近日突然拋出洽簽兩岸「和平協議」，給本就沸沸揚揚的兩岸議題添了一把柴火。儘管有人質疑吳的表態只是選舉語言，所謂「和平協議」更是八字沒一撇，但蔡政府上下卻如臨大敵。從陳明通到蘇貞昌再到蔡英文，都對和平倡議大加鞭撻，綠媒亦搖唇鼓舌，竭盡抹黑之能事。從蔡政府此番表態來看，顯然沒有誠意推進兩岸關係和平穩定發展。

首先，蔡政府口口聲聲追求和平，並且自我標榜為和平力量，企圖搶占道德制高點。陸委會宣稱「兩岸和平穩定發展，是民進黨政府一貫的主張，台灣也一直扮演穩定台海及區域和平的角色。」蔡英文也信誓旦旦說，台灣長久以來都是這個區域和平穩定的貢獻者。

其次，蔡政府倒打一耙，企圖把兩岸關係動盪不安的責任全部推給大陸，煽動「中國威脅論」。蔡英文聲稱，「中國的軍事企圖心及不放棄對台動武，才是真正造成區域不穩定，以及對區域和平威脅的來源。」閣揆蘇貞昌更是公然將中國大陸比作納粹希特勒，警告國民黨不要重蹈張伯倫的覆轍。

再者，蔡政府不僅自己反對和平協議，而且企圖防堵甚至封殺未來國民黨政府與對岸簽署類似協議。根據陸委會的表述，民進黨當局將著手修改《兩岸人民關係條例》，為兩岸政治性協議設定「最高門檻」。具體來說，就是「雙審議，雙公投」的最嚴苛標準。如此修法基本上就是讓國民黨知難而退。

兩岸雖已數十年未曾兵戎相見，但台海的和平狀態其實是相當脆弱的。為此，大陸領導人多次倡議兩岸就正式結束敵對狀態展開談判，並簽署和平協議。馬英九當政時一度有過積極回應，但很快打了退堂鼓。導致馬政府時期的兩岸關係和平發展看似熱鬧非凡，實則「只經不政」。缺乏和平協議等制度性安排的後果，就是兩岸經貿合作的成果最終也打了水漂，並為政黨輪替後兩岸關係的迅速下滑埋下了伏筆。

此番吳敦義重提和平協議，在方向上是正確的，值得肯定。毋庸諱言，圍繞和平協議的主體、內容、程序等關鍵細節，兩岸之間以及兩岸內部免不了各種博弈，談判註定是艱難的。但比這更讓人唏噓的是，民進黨政府連想像兩岸和平協議的勇氣都沒有。

假如蔡政府真的如自我標榜的那樣是和平的守護者，而大陸是和平的威脅，那麼台灣更應當利用道德優勢，向大陸倡議和平協議談判，以最大限度約束大陸的行為。假如蔡政府真的對中華民國主權和台灣民主念茲在茲，就應該公布民進黨版本的兩岸和平協議草案，供台灣民眾討論甄別，以尋求台灣社會的最大共識。現實卻是千方百計為兩岸政治談判設置障礙。

除非民進黨根本就沒有誠意推進兩岸關係和平穩定發展，而是打著和平的旗號「抗中拒統」，維持所謂事實「台獨」。

(中國時報)