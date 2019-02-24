抗中 辣台妹賣力演出

2019年02月24日 04:10 中國時報 黃光國

「習五點」公布之後，新黨主席郁慕明率先表態，願意到大陸參加民主協商「一國兩制台灣方案」，日前陸委會主委陳明通警告他：不要「以身試法」，如果他真的敢去，「情節嚴重可判處5年以下有期徒刑」。

兩岸和平是一條漫長而艱辛的路程，它涉及結束敵對狀態、建構和平發展架構、建立軍事機制等複雜的問題，更重要的是還要看美國的態度。所以必須綜合各方意見，經過長久協商，方能有所進展。蔡政府到底在怕些什麼？為什麼國民黨主張和平協議公投，蔡政府立刻要修法提高公投門檻？新黨主席郁慕明想登陸參加和平協商，蔡政府又立刻以「法辦」威脅？

任何人都不難看出：這是蔡英文「選舉大戰略」的一部分。她很清楚知道：「民調是死的，人心是活的」，要拯救她低迷不振的民調，最有效的辦法，就是把她自己打扮成不畏強權打壓的「辣台妹」。

所以她在總統專機上對外國媒體表態將競選連任的同時，行政院長蘇貞昌在立法院接受民進黨立委質詢，自拉自唱地說：「全世界對台灣最沒有善意的就是中國」。他更模倣二次大戰時的英國首相邱吉爾，呼籲台灣人民「為了守護家園，戰海灘、戰街頭、戰山上，絕不投降」。國防部長嚴德發也如響斯應表示「絕對有能力戰到最後一兵一卒」。

看到蔡政府這樣賣力的演出，選民難免感到奇怪：為了一次總統選舉，有必要把兩岸情勢搞得這麼緊張嗎？為什麼「和平」連談都不能談，蔡政府卻要叫大家「戰到最後一兵一卒」，「絕不投降」？如此「激情」的演出，真的能夠把「人心」搞活嗎？

這個問題其實也不難理解。歷史上確實是有因為「逆轉勝」而振奮人心的女傑。西元1428年，英軍圍困法國要塞奧爾良。當時一位16歲的農村少女貞德，自告奮勇，騎著白馬，身穿盔甲，衝在隊伍最前頭，法軍一見士氣大振，跟著往前衝鋒，竟然擊潰英軍，解除奧爾良之圍，而成為法國歷史上的女英雄。

距離台灣的總統大選還有一年，蔡英文為了宣布參選，第一步是坐上總統專機。選民想要知道的是：她到底想要飛去哪裡？蔡政府的各級部會首長千方百計地要堵死兩岸和平之路，她的閣揆又在立法院呼籲民眾「戰海灘、戰街頭、戰山上」，這種「逆勢作戰」的戰略，究竟是想解除台灣之危，還是要使台灣陷入真正的困境？用這種戲碼塑造出來的「辣台妹」形象，怎麼可能變成振奮人心的「聖女貞德」？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)