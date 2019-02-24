同婚專法名稱 立院接受嗎

2019年02月24日 04:10 中國時報 李念祖

同婚立法草案出爐，行政院採用的名稱，別出心裁，稱為《司法院釋字748號解釋施行法》。這是嘗試用名稱避免爭議，如是正確的表達方法，開個先例自也不妨。但是能不能正確傳達其旨？值得推敲。

立法院通過的施行法很多，基本上都是某種規範如何付諸實施的效力射程相關規定。標準的例子，譬如《民法施行法》或是某項國際公約施行法等。制定一則大法官解釋的施行法，創意十足，似是頭一遭。其用意應是將司法院關於同婚問題做成的釋字第748號解釋，看成應由立法施行的規範。

釋字第748號解釋說了什麼呢？此號解釋說了三件事。第一，《民法》沒有規定同性能不能結婚，違憲。請注意，並不是《民法》的哪一條規定違憲，而是《民法》缺乏規定所形成的違憲結果。這是立法「不作為」違憲。立法院應該要寫出處理同性婚姻的法律條文，以免形成同性伴侶不能享受婚姻制度的歧視性狀態。簡言之，違憲的是，法律真空形成的不利益狀態。

第二，立法院如何修訂法律，以消除法律真空形成的不利益狀態，大法官表明尊重立法院的決定。解釋中說得很清楚，修改《民法》也罷，另立專法也罷，都屬於立法形成的自由，由立法院於兩年內決定。

第三，如果立法院選擇不在兩年內完成修法，同性伴侶可依《民法》向戶政機關辦理結婚登記，締結法律上配偶關係，行使負擔配偶的權利義務。換句話說，立法院如果及時選擇以合乎憲法的方式完成法律修訂，如何登記也要依照新法規定辦理。

要之，這個解釋說了：一、法律因缺乏規定而違憲；二、立法院有必要選擇某種修法行動；三、如果不在兩年內選擇修法，戶政機關就該受理同性婚姻登記，一共三件事。但大法官既未確立任何完整的同婚制度，也未說足以取代法律的成套規範該是如何；而是將立法的空間完全留給立法院。大法官不代立法院立法，維持了司法與立法之間一條基本的界限。

而且，大法官解釋的是憲法，與九合一的公民投票無關；九合一中的公民投票案不是修憲，所以並不動搖大法官的憲法解釋。公民投票只能是立法院選擇立法政策的指引。

兩年期間將在今年5月下旬屆滿，行政院現在向立法院提出制定專法的草案，採用司法院某號解釋施行法的名稱，似在為立法院借箸代籌，言明此一立法是為了實踐大法官解釋的意旨。

立法院接不接受，其實有待觀察。大法官無權，也言明無意為立法政策下指導棋。解釋中第一點說出憲法意旨為何，原是大法官的職責；後面兩點則是指明實現憲法意旨的可能途徑。如何立法，何時立法，甚或逕行任由戶政機關登記，都聽立法院選擇，其選擇不在大法官。由立法院自主選擇的立法，一旦冠名為司法解釋的施行法，定位不夠準確；意念上，似乎也已打破司法與立法的界線；就講究品質的立法言之，恐怕不能成為典範。

用立法實現憲法意旨，與用立法施行司法解釋，畢竟不同；立法院自主，畢竟不是其他機構的立法局。至於將解釋字號用做法律名稱，如因其諧音欠雅而易為市井所乘，猶其餘事。 （作者為法學教授）

(中國時報)