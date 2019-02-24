2019年02月24日 04:10 中國時報 李正修

蔡英文總統透過外媒專訪，首度公開表達競選連任之意，在黨內最強對手賴清德無意挑戰下，民進黨的總統初選至此應告結束。蔡總統在CNN專訪裡展現出捨我其誰的自信，還表示「有信心贏」。關於民調低落，她說「民調是死的，人心是活的」，表現出義無反顧的勇氣，彷彿九合一選舉民進黨的慘敗與她無關。

姑不論其他內容，單單是「我花很多時間在處理政務和訪問友邦，很多人認為我跟他們有點脫節」的這段話，就清楚顯示她對台灣所面臨的國際處境與外交危機，根本毫無警覺。倘若這樣的說辭可被接受，那國家元首真的太好當了。無怪乎國民黨立院黨團總召江啟臣會批評「裝睡的人永遠叫不醒」。

馬英九主政8年，只丟掉一個邦交國甘比亞，這還是因該國總統遭我政府拒絕其鉅額需索才片面決定斷交。然而，蔡英文執政不到3年，卻已丟失5個邦交國，目前因兩岸不睦剩17個邦交國已創歷史新低，還導致我國原先在6個非邦交國使用正式國號的駐外機構被迫改名。面對這樣難堪的外交成績單，國人卻看不到哪位國安高層為此承擔政治責任。

根據英國媒體報導，「太平洋島國論壇」正討論強化與中國大陸合作的可能性，且陸方正試圖說服該論壇接受「中共是台灣合法政權」的說法。我國目前有6個邦交國屬該論壇。倘若中國大陸將手伸入該地區，這些邦交國的動向勢必受到影響。

蔡政府現在能否繼續有效鞏固雙邊邦誼、並防堵中國大陸利誘其他友邦，以綠營漫不經心的態度，仍存有疑問。外交部應盡速擬妥對策，方法之一就是加強與澳紐及美國在該地區的經援合作，積極參與這3國的協同計畫，甚至調整兩岸政策，回到外交休兵的默契。

中華民國的國際空間及邦交關係一直受制於兩岸因素，歷來有得有失。而今因大陸急速崛起，台灣越來越難保有邦交。對此，國人皆能體諒外交官難為，但絕不會原諒毫無心思以正確策略處理外交事務的領導人。

媒體稍早曾報導，蔡總統今年仍計畫出訪尚未拜會過的邦交國。看到蔡總統過去幾次的出訪，國人感受不到她經營邦交國的努力與用心，只看到她一味地諂媚美國的醜態，或是遭日本羞辱卻仍無動於衷。

觀察蔡政府的外交政策走向，似乎只在意美國及日本，只因這2國才會真正在意中國大陸在東亞地區的擴張，至於其他地區、甚至國際參與等活動，就不是民進黨在乎的，否則任何主政者都會審時度勢，依據現實變化適時調整，絕無坐以待斃之可能。

倘若蔡英文總統仍抱持這種心態，就乾脆留在台灣好了，還能幫國家節省一大筆公帑，以免重蹈「訪一國、丟一國」的覆轍。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)