蔬果會唱歌 打擊樂真鮮

2019年02月24日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

1998年創團的奧地利蔬菜樂團，見證了蔬菜的各種可能性，成軍至今21年，依舊屹立不搖，蔬菜樂團更加自信，「我們創造了獨一無二的流派，而且隨著時代更加共融。」

蔬菜樂團創辦人之一尼克拉斯‧甘斯特瑞表示，樂團發展多年，已經可以靈活各類樂風與蔬菜齊唱，可以嘻哈，也可以爵士，可以低沉，也可以幽默，「蔬菜樂團已經證明，我們創造的音樂與各類藝術美學相結合，完全不需流派，我們就是風格。」

芹菜摩擦 像拉小提琴

把胡蘿蔔挖洞作成長笛，用小黃瓜發出薩克斯風的聲音，青蒜或芹菜相互摩擦，就像小提琴在演奏；這些都是蔬菜樂團成員每場音樂會演出之前在做的事情。為了讓蔬菜能夠登上大雅之堂，蔬菜樂團團員們早上都要先去採買黃瓜、韭菜、馬鈴薯、蘿蔔甚至青椒、茄子等時令蔬菜，然後根據各種蔬菜含水量、表皮光滑程度等製成各式樂器。

蔬菜樂團本身是以打擊樂的概念去演出，但他們的音樂可以跟任何一種曲風結合，展現不同的個性與效果，「我們的音樂就是，蔬菜風(Vegetable Style)」。根據樂團成員們的經驗，新鮮才能發出好聲響，但是為了預防樂器突然「故障」，團員身邊都有準備樂器可以替換。

用剩蔬果 煮湯送樂迷

有趣的是過去演出之後，製作樂器剩下的邊邊角角蔬果，都會烹調成熱湯讓樂迷聆賞完音樂會之後一起享用，一切經由實驗創造出的聲響，最後都在觀眾的肚子裡畫下精彩句號。但近年由於安全和健康因素，表演結束後的菜湯已經不提供給樂迷，相當可惜。

除了蔬菜樂團之外，日本的蔬菜樂器達人小山淳志（Junji Koyama）也曾用胡蘿蔔、芹菜、花椰菜、生薑與洋蔥等演奏各種兒歌與民歌，日前也有芬蘭音樂家帕特寧（Toni Patanen）將南瓜與地瓜做成陶笛吹奏，可見蔬菜的巨大創造力。

(中國時報)