青菜活起來 香菇洋蔥變旅伴

2019年02月24日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

如果青菜蘿蔔會說話，會有什麼內心獨白？來自以色列的小偶戲院（見圖，國家兩廳院提供），將來台演出風行全球的代表作《雞蛋星球》，劇中讓蔬菜、水果活了起來，擁有喜怒哀樂，還會吵架、談戀愛。

編導薩衛．查哈爾（Zvi Sahar）表示，《雞蛋星球》的發想，是來自他和父母親吃晚餐時的觸發，「我媽媽煮了太陽蛋，我的爸爸在旁邊修理舊收音機，我邊吃太陽蛋邊想到，如果把雞蛋和收音機零件放在一起會如何？就成了這個故事的開端。」

《雞蛋星球》故事描述機器太空人誤闖雞蛋星球，和星球上的洋蔥頭成為好友，後來遇見好鬥的香菇人，還有太陽蛋，展開一連串驚奇的冒險故事。這些劇中所出現的蔬果，有些是由黏土捏製而成，有些則是使用真實蔬菜，同時還有舊音響、電話零件、彈簧等金屬物品所製造而成的道具。

在演出現場，可看見舞台上設有即時播放投影設備、音效器等裝置，操偶師現場搬弄戲偶和道具，一旁就有攝影機同時錄製，以及即時投影，加上順應著劇情所產生的音效變化，打造充滿想像力外太空世界。

薩衛．查哈爾表示，「採用現場變化的音效設計，和透過攝影鏡頭所呈現的角度，都能為觀眾提供故事的不同觀看面向。」

薩衛．查哈爾出生於以色列，兼具導演、演員和操偶師三種身分，他的創作靈感大多來自家人，另一部同樣有現場即時播放投影加上偶戲搬演的作品《地球之鹽》，取材以色列小說，描述一名小說家逃離政變國家的故事，就是來自妻子給的意見。

(中國時報)