大師不藏私 親授掌中絕活

2019年02月24日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

紀錄片《紅盒子》喚起台灣對布袋戲文化的重視，片中今年高齡88歲的布袋戲國寶陳錫煌，近年積極將掌中絕活傳承給後輩，除了收藝生，也舉辦「大師工作坊」，讓文化不凋零。大師工作坊今年邁入第10年，即將在3月中開課。陳錫煌助理林銘文表示，將延續去年教的《武松打虎》，但會更確實講求基本動作，「作為第10年，陳錫煌老師希望今年成果的完成度可以更高。」

陳錫煌曾表示，可惜每年一期的課程只有25周，太短了，「表演好壞沒關係，有興趣的人都來學。政府說我是『保存者』，但只有我自己一個人沒有辦法做到，要大家幫忙。所以我在這裡開課，想學的人就來學，這些東西才不會死去。」

林銘文表示，大師工作坊不只教操偶，還有偶頭、衣服、兵器道具製作和後場音樂表演，希望大小朋友都能來學布袋戲。但由於政府補助經費不足，今年無法開後場班，只有前場班、工藝班、兵器道具班三組。

林銘文表示，今年將延續去年的教學，像是前場班會加重學員基本動作的練習，兵器道具班去年做了戲中和武松對峙的老虎戲偶，今年則會做馬，工藝班去年做武松的帽子「向邊巾」和武生的「袍仔衣」，今年除了要在「向邊巾」上加上刺繡，還要學做「文生衣」，「如果是去年沒學完的舊學員，今年要先把去年的學完，才能繼續下個階段。希望今年有更好的成果。」

(中國時報)