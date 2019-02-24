NIGO再登蘇富比 拍出KAWS作品
今春香港蘇富比神祕地以一支12秒預告片宣告將再度與日本有潮流教父之稱的NIGO合作，但影片中僅說明了拍賣主題為「NIGOLDENEYE」，近日蘇富比公布了精選拍品正是NIGO收藏的KAWS。
美國知名藝術家KAWS的《KAWS:HOLIDAY》巨型坐姿公仔今年初才現身於台北中正紀念堂，引起不少鐵粉爭睹，台北版限定商品亦是形成搶購。多重身份的日本設計師、企業家、音樂製作人NIGO，則與KAWS是多年好友，此次蘇富比「NIGOLDENEYER Vol.1」專場，將有NIGO超過30件藝術品及收藏品。
「NIGOLDENEYE」一詞原來自NIGO的好友與長期合作伙伴，美國音樂製作人Pharrell Williams，以此讚揚NIGO在創意事業上一直獨具慧眼，把街頭文化昇華至時裝及藝術層次。此次的拍品包括KAWS《同伴》雕塑系列的原型作品，是KAWS特別為NIGO所策畫的一個展而親手著色的作品；另外，KAWS非常喜歡《辛普森家庭》動畫而將其中人物換上自己的標誌X眼，此次亦有《THE KAWS ALBUM》最受矚目。
蘇富比曾在2014、2015曾與NIGO合作過兩場拍賣，均獲得成交率百分百的佳績，蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀨由紀表示，此次的拍品系列是「見證了街頭藝術演變歷程的重要時刻，表彰NIGO在當代文化中舉足輕重的影響力。」部分拍品可望於3月16、17日來台巡展。
(中國時報)
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