王仁甫狂舞臉朝下摔一跤

2019年02月24日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

孫協志（左起）、許孟哲、小刀及王仁甫昨演唱會尾聲同台合唱。

王仁甫昨熱舞〈Idol〉動作到位。（粘耿豪攝）

成軍17年的5566，23日首度攻蛋，吸引滿場1萬500位歌迷欣賞，票房近3000萬，完成3人夢想及歌迷「56不能亡」的期盼；孫協志、王仁甫及許孟哲超過3個半小時演出獻上38首經典歌，站在2層樓高的360度環狀延伸台又唱又跳，平均年齡超過37歲的3人演出毫不馬虎，舞姿、歌聲維持當年水準，王仁甫還因太過投入，在延伸台表演時，臉朝下跌倒，差點摔下一樓，所幸他立刻站起來繼續唱，場面驚險。

王仁甫昨獨唱〈Thank You for Loving Me〉，眼眶泛淚台謝歌迷；為了向嫌棄自己「跳得好崩壞」、只愛韓團BTS的13歲女兒證明爸爸依舊魅力十足，在台上熱舞苦練許久BTS的〈Idol〉，全程3分半鐘動作到位；舞畢，孫協志笑喊再一次，王仁甫喘到無法開口喊停，硬擠出一句「我真的不行」，自嘲汗流得像身處太平洋，許孟哲則作勢拿「過期的氧氣瓶」救援，笑翻觀眾。

另類加場逗歌迷

3人昨獻唱偶像劇主題曲〈傳說〉、〈風雲變色〉開場後，站上延伸台，在2樓觀眾面前搭重機帥氣演唱，歌迷報以熱情尖叫聲，重現天團氣勢。5566還在台上先假裝演出結束，接著宣布加場再加場，象徵一晚連唱3場的紀錄，創小巨蛋有史以來最快、間距最短的加場，讓歌迷好氣又好笑。

第一段節目尾聲，5566假裝宣布演出結束，歌迷不捨之際，許孟哲突然化身主播，出現在螢幕宣布加場，且加場時間就在3分鐘後，讓全場大笑；第二段節目最後，嘉年華版〈我難過〉登場，原以為節目就此落幕，孰料他們又埋了哏，一名歌迷突衝上台引起躁動，此時螢幕上許孟哲主播再度出現，快報有陌生男子闖入，現場歌迷仔細一看發現是另一位團員彭康育（小刀），接著4人同台熱唱〈無所謂〉等歌引爆高潮，畫下完美句點。

(中國時報)