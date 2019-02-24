劉以豪沒電舊表 保值1萬元
劉以豪（右）昨開心和得標粉絲玩自拍。
伊林娛樂男星劉以豪23日出席台南第3座威秀影城「台南FOCUS威秀影城」開幕活動，跟主持人現場當起公益拍賣官，拍賣全球限量100組迪士尼米奇90周年福箱，他自己也大方貢獻一支珍藏5年的米奇手表，笑說：「手表沒電了，得標者要換表帶、換電池收據寄到伊林娛樂，我埋單。」
劉以豪的米奇手表，是他當年剛入行模特兒時買給自己的禮物，「那時候想成熟又不失童趣，我也不是那麼正經的人，就買了這支表，剛好這回有機會跟威秀及迪士尼福箱合作，就拿出來公益義賣。」
沒想到偶像魅力難擋，競標期間劉以豪被熱情喊價的粉絲嚇到，頻頻提醒大家「深呼吸、不要激動、夠了」，最終福箱跟米奇手表兩樣合標竟標到1萬8000元，扣掉福箱市值8710元，他一支帶了5年沒電的手表，經明星加持，仍保值近1萬元。
增加據點靈活排片
台南FOCUS為威秀旗下第16個據點，台南市則是繼台北市之後，現行唯二單一城市擁有3個據點的城市，威秀影城董事長吳明憲表示，在台南增加新的營業據點，當然是希望看穩台南影迷的市場，他說：「台南這些年來的市場變化，希望要給大家更多元選擇，畢竟現在每周上映的電影這麼多，兩家影城能提供的服務有限，增加第3家之後，讓排片策略更靈活。」
(中國時報)
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