陳庭妮緋聞傳6年不認愛
陳庭妮23日出席彩妝品活動，被問到緋聞男友胡宇威，她率直說一直有聯絡，但今年過年沒約見面，「過年不就是要陪家人」。她先前抽空看了胡宇威主演的賀歲電影《寒單》，覺得他的表演和過去很不一樣，「大家現在都會希望在作品上有不一樣火花」。
胡宇威曾說希望在美國買房，將來會願意跟著他到美國住？陳庭妮說「這會不會太遠的事了」，至於認愛話題，她笑答「沒有這回事啦」，對傳了6年的感情還是一樣低調、呵護。
陳庭妮和劉以豪主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》今年票房破億，晉升為億萬票房女演員，她說角色被更多人看見之後，現在收到的劇本面向比以前更多元，對她是莫大鼓勵和肯定。她認為可能因接近30歲，外型、態度不同，「以前當模特兒都會習慣一定要戴假睫毛、眼線要拉長才會覺得自己很有氣勢，現在心境比較有自信，妝容也改以清爽面對大家。」
(中國時報)
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