曹格撒嬌粉絲「怕你們忘記我」

2019年02月24日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

金曲歌王曹格已3年沒有推出新專輯，上個月他終於宣布3月將有新作品和歌迷見面，並放上一小段新歌試聽，還請粉絲幫忙廣傳這個喜訊，「請轉發唷怕你們都忘記我了。」

經紀人咩咩證實，曹格近期都在籌備專輯前置工作，預計3月底將推出新單曲，5月發行全新專輯。至於他說：「怕你們都忘記我了。」咩咩笑說：「那只是他和歌迷的互動方式，熟悉他的歌迷就會知道那是在撒嬌啦！」

曝光英文抒情曲

曹格搶先曝光的新歌雖是英文抒情曲，但咩咩透露：「歌迷都很了解，私下的他就像個大男孩、幽默風趣、調皮可愛，和歌迷的相處如朋友亦如家人；此次全新中文創作專輯也是回歸童心的一張專輯，敬請期待。」

他去年啟動「城市唱遊格友會」演唱會，在大陸各城市近距離會見歌迷，去年他曾表示會唱到台北，但一直沒有消息，咩咩則代曹格回應：「因應新專輯發行，我期望能設計全新演出內容與歌迷近距離的接觸。目前尚在規畫中，也請密切關注藝人官方臉書／IG。」

曹格除了忙製作新專輯，大多時間都在陪家人，過年期間帶著全家人回到老家沙巴，情人節也不忘放與老婆吳速玲合照放閃，昨則又帶著兒女及老婆到河濱公園騎腳踏車，日子過得相當愜意。

(中國時報)