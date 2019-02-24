「地表2」還沒唱完 周董冒出新巡演

2019年02月24日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

周杰倫（周董）農曆年節期間剛結束「地表最強2」拉斯維加斯演唱會，不少歌迷聲聲催促他出新專輯或辦演唱會，近日不少大陸票務網站盛傳他將在今年10月18日啟動全新世界巡迴演唱會「催什麼催」，首站自上海梅賽德斯中心起跑，接著到北京、深圳、南京、杭州、廈門、濟南，甚至12月還要跟隨五月天的腳步，在香港迪士尼唱6場。

不過杰威爾昨表示訊息並不正確，「地表最強2」演唱會上半年還有英、法2站歐洲場，其他演唱會的場次尚未公布。

國外享天倫樂

但據了解，周董每次在各地開唱常冒出新靈感，都會和好友兼總導演巨砲討論，作為下一趟新巡演的元素，無時無刻都在籌備新的演唱會。

周董自拉斯維加斯「下班」後，就和昆凌及兒女、好友在紐約、洛杉磯等地遊玩，甚至一展奶爸力，挑戰一手抱一個小孩，也讓兒女們的可愛正臉曝光。他這幾天也跟林俊傑（JJ）、吳建豪碰面，打趣說3人和好友小麥可以組成新的「F4」，還在餐廳玩變魔術，先向JJ借戒指，並找來服務生見證，接著說：「這樣拿出來沒意思。」語畢戒指直接從指頭橫向跑出來，當場讓吳建豪嚇到變「O」字嘴。

(中國時報)