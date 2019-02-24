周興哲MV自導自演自掌嘴

2019年02月24日 04:10 中國時報 蔡琛儀 ）

周興哲在新歌〈至少我還記得〉，首度自導自演MV，並與中法混血的夏朧有愛恨糾葛戲，還在MV中狂自掌嘴，絲毫不怕把自己打到破相，他表示：「真的沒想那麼多，當下只求完美，所以連珠炮掌摑自己！」沒想到他辛苦「打」完，工作人員才發現他穿的衣服不連戲，只好請他換衣服重K，他笑說：「剛好酒吧有打架戲，臉上有點問題更逼真！」

MV斥資百萬打造，原本大家擔心他是新手導演，團隊已做好心理準備會多耗上一點時間，沒想到周興哲讓原訂20個小時拍完的MV，18個小時就拍完，讓大家提前收工，省時又省錢。周興哲為此花了很多時間前置、開會並做功課，將所有細節理到最細，本身也演得一次到位，所以時間控制優異。

他坦言初執導演筒有難度，但他直呼最難的不是當導演，而是演酒吧打人的戲，足足NG了近30次，「因為我很保護自己人，臨時演員也是我們自己團隊，所以我會打不下去。」他苦笑說：「如果是街上遇到壞人，我一定毫不留情狠K下去！」

(中國時報)