《天籟之戰2》費玉清最後一戰

2019年02月24日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

費玉清封麥前《天籟之戰2》續任導師，歌迷深感不捨。（資料照片）

中視綜藝歌唱節目《天籟之戰2》今（24日）晚間10點播出，本季延續上季明星導師陣容，包括莫文蔚、費玉清（小哥）、華晨宇、楊坤，另外也邀請張杰加入本季明星導師陣容。小哥這回受邀擔任導師，也是他封麥前最後一戰，令觀眾很不捨，更期望能聽到他唱歌，所以他一開場就獻唱〈在水一方〉，為全新一季的節目揭開序幕。

節目中「星素PK」挖掘許多素人歌手，來自台灣的葉秉桓受邀上節目與莫文蔚PK，葉秉桓用他神乎其技的轉音特色詮釋〈小半〉，更奠定「轉音小王子」稱號，超狂的轉音及歌唱功力，讓評審都讚歎：「沒有一個字、沒有一個音能被挑剔。」導師華晨宇聽完演唱後激動的站起來點評稱讚表演各方面都太完美了，讓他立刻在大陸打響知名度，點閱率及人氣都瞬間飆高。

葉秉桓透露，從中學時代就是莫文蔚的歌迷，她的音樂給予他許多力量，如今能同台演唱令他相當激動，莫文蔚也親自給予鼓勵，希望他保有初衷，繼續加油。

(中國時報)