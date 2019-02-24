柯佳嬿撇坤達搭3鮮肉談情

2019年02月24日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

金鐘視后柯佳嬿23日出席福斯傳媒集團和三鳳聯合製作影集《想見你》記者會，34歲的她，身邊圍繞的是28歲許光漢、22歲施柏宇、29歲顏毓麟，劇中3男都喜歡她，讓已是人妻的她開心說：「沒想到現在還有這種機會。」她和坤達結婚2年，是否有小心不要懷孕？她笑回「我都在台南啊」，強調坤達也在拍戲，所以不曾探班，她今年沒打算生寶寶，目前仍以工作為主。

柯佳嬿頂著視后頭銜，讓合作的3個男生戰戰兢兢，一開口就喊她「佳嬿姊」，把她當前輩般敬重，許光漢說，從小看柯的《小資女孩向前衝》長大，施柏宇說：「我看的是《必娶女人》。」其實柯是冷面笑匠，施柏宇坦言合作後「超級大改觀」，覺得她親切沒包袱，而她因要和他們演高中同學，所以努力和大家打成一片，會主動聊天拉近距離，也和他們一起拍搞笑浮誇照片。

許光漢躍男一有壓力

許光漢出道僅3年，前年曾入圍金鐘獎男配角，因演技出色，這次躍升男一，他坦言有壓力又很興奮。對於和柯可能有親密戲，他笑說：「我傳個訊息給坤達哥好了，先通過他同意。」伊林娛樂潛力新星施柏宇第一次拍偶像劇，他說這次合作演員都比他資深，因此很緊張，角色要從17歲演到30歲，因自己平時喜歡釣魚，所以常在釣魚過程和阿伯們閒話家常，從中感受人生故事詮釋超齡角色。

(中國時報)