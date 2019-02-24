郁方作媒 為弱勢謀福

2019年02月24日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

郁方做公益，透過熱心人士得知需要幫忙的人。

郁方從事公益活動超過25年，從各管道得知需要幫助的人，她就會想辦法盡一己之力。她透露，日前報導提及她長期做公益，很多人看到後在她的臉書上留言，告知她哪裡有人需要幫忙，但也有人看到報導後留言說：「我的信用貸款下不來，要請妳幫忙，連還款計畫都寫清楚。」讓她覺得很無奈。

郁方表示，自己的錢都是一分一毛辛苦賺來，不隨便亂撒，做公益的善款要花在刀口上。日前友人告知她汐止山區有孩童寒暑假沒飯吃，她便跟婆婆提及，婆婆跟張忠謀老婆張淑芬熟識，便告知這件事，後來張淑芬透過基金會的「把愛找回來」平台，解決弱勢孩童的早午餐問題，也在公開場合上提及，還引起衛福部的關注。

實際了解後才知道，連附近開自助餐店的老闆都熱心，不但長期與附近學校合作，提供給低收入戶小孩，就連寒暑假沒有營養午餐可吃時，也免費提供代餐卡給孩童，讓他們不愁沒飯吃，拿代餐卡到自助餐店領便當，讓她很感動。

助油漆工找工作

郁方動員親友做公益，連老公也受影響，日前她得知有個不識字的油漆工，因工作常被騙錢，又有4個小孩要養，加上住的地方遇雨就漏水，郁方便請老公找熟悉做裝潢、包工的友人，幫忙拉拔這位油漆工，讓他有份工作可養家。

(中國時報)