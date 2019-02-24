舒淇煮茶葉蛋忘關火險釀災

2019年02月24日 04:10 中國時報 蕭雅玲 ）

王俊凱（左）與舒淇在《中餐廳》秀廚藝。

趙薇在中天《中餐廳》當店長，與蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱等藝人遠赴浪漫的法國小鎮開設中式料理餐廳，舒淇在《中餐廳》中多半擔任櫃台及外場的角色，以流利的英語接聽電話訂位、餐桌服務點菜，偶爾也會下廚做美味台灣家常菜，像是豆豉鱈魚、紅燒肉等都是她的拿手菜。

日前錄影時她在同住的宿舍內，挑戰平民美食「茶葉蛋」，沒想到忘了關火便出門工作，直到接到宿舍屋主的電話，才嚇得跑百米奔回宿舍，又因太慌張到連大門密碼都按錯，等到她順利進屋後發現茶葉蛋已經燒黑，鍋子也燒壞了，差一點就鬧火災。

王俊凱在節目中燒得一手道地四川菜，連舒淇都大讚他是「被演藝事業耽誤的天才小廚神」，日前在法國時與同樣來自四川的歌手白舉綱同擔主廚，王俊凱做了經典四川名菜芋兒雞，白舉綱則負責料理紅燜魚，2人還豪邁地在菜色裡加入各品種辣椒，卻害得上門光顧的法國客人辣到猛咳嗽、喝水喝不停。店長趙薇當機立斷要求兩位四川主廚「手下留情」，王俊凱無奈搖頭道：「我改成只放豆瓣醬，他們也覺得辣。」東西方口味差異大。

(中國時報)