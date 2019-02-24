《乳．房》催淚彭佳慧獻唱主題曲

2019年02月24日 04:10 中國時報 李承陽 報導

由謝志文執導，劉香慈、謝毅宏主演的國片《乳．房》，電影還未上映，由金曲歌后彭佳慧無酬首度為國片獻聲的主題曲〈我現在很好〉已搶先曝光，據知她僅花1天時間完成錄製並微調歌詞，錄唱期間備受歌詞和電影故事感動，一度淚灑錄音室，請現場工作人員暫時迴避，花了1小時整理情緒。

謝志文轉述：「彭佳慧說一位專業歌手可以把歌唱好，哭不代表能把歌唱好。」1小時後重新錄唱，展現歌后實力，保留哭的情緒，卻沒帶哭腔和眼淚，首次執導長片的謝志文說：「這首歌對她而言沒難度，我到底何德何能請到她。」

歌曲請來曾以《海角七號》奪金馬最佳電影原創音樂獎的呂聖斐量身打造，並由〈大齡女子〉作詞人陳宏宇寫詞，透過彭佳慧動人的嗓音，傳達都會男女們隱藏起來的感慨與堅強，和片中劇情互相呼應。

謝志文也邀網路紅人林進、那那大師等人搶先觀賞，其中林進還在電影裡客串一角；本土劇演員林佑星則破格演出同性之愛，舉辦世紀同婚送上男男熱吻。電影3月8日上映。

(中國時報)