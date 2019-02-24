奧斯卡看點－卡卡軋偶像皇后搶小金人

2019年02月24日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

《波希米亞狂想曲》描寫皇后合唱團的故事。

《黑豹》

《為副不仁》

《愛．欺》

第91屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間25日於洛杉磯舉行，本屆片單多元，背後還有許多不為人知的小故事。最佳影片入圍的有墨西哥三傑之一艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）執導的《羅馬》，讓發行商Netflix首次入圍該獎項；漫威《黑豹》也不負眾望入圍，其實過去最佳影片入圍數量僅有5部，2010年才增加為最多10部，是為彌補2009年入圍大遺珠蝙蝠俠系列《黑暗騎士》的遺憾，盼為「英雄」開扇門，沒想到等了10年才迎來首部有望搶最大獎的超級英雄電影。

角逐影后的女神卡卡（Lady Gaga）是今年獎季的話題人物，她的藝名來自「皇后」合唱團的名曲〈Radio Gaga〉，她也絲毫不隱瞞對該團的喜愛，但可能未料得在影壇和偶像一決生死，她主演的《一個巨星的誕生》剛好對上皇后自傳電影《波希米亞狂想曲》，前者描寫一位虛構鄉村歌手走紅歷程，後者圍繞主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的一生，2者題材近似，各自入圍最佳影片等不少獎項，究竟哪部能搶下較多小金人？

克蘿絲7入圍皆槓龜

傳記類電影一直是好萊塢擅長題材，該特點呈現在本屆最佳男主和男配的入圍名單中，各自只有1位演員並非飾演真實人物，分別是《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏（Bradley Cooper）和山姆艾略特（Sam Elliott），其餘入圍演員的角色有皇后主唱佛萊迪墨裘瑞、梵谷（Vincent Van Gogh）、副總統錢尼（Dick Cheney），在《為副不仁》飾演錢尼的克里斯汀貝爾（Christian Bale），還和本尊是同天生日。

入圍者中，艾美亞當斯（Amy Adams）和克里斯汀貝爾有著異常深刻的緣分，2人3度共演電影《燃燒鬥魂》、《瞞天大佈局》和今年的《為副不仁》，總是一起入圍奧斯卡，但僅克里斯汀拿過最佳男配角獎，艾美6度入圍都空手而歸。不過《愛．欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）的坎坷程度更勝艾美，高齡71歲第7次入圍卻從未拿過獎，但今年終於成為呼聲最大的準影后。

提倡性別平權有成效

好萊塢提倡性別平權和同性權利的成效也從作品中展現，演員入圍名單中有不少同志角色，奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Coleman）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、雷米馬利克（Rami Malek）和馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）在片中都有同志情，4人已先拿下英國影藝學院殊榮，去年該獎完美預測奧斯卡演員獎的得獎名單，不過今年恐有差異，最大變數恰好是女權代表葛倫克蘿絲和《假若比爾街能說話》的蕾吉娜金恩（Regina King）。

(中國時報)