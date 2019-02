勞凱利10罪纏身 主動投案

2019年02月24日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

美國R&B男歌手勞凱利(R.Kelly)涉嫌在1998年到2010年間性侵3名未成年與1名成年女性,他於美國時間22日正式被檢察官起訴,法院以10項性侵未成年少女罪名發出拘捕令,他於當晚約8點主動向芝加哥警方投案接受調查。

根據法庭文件,檢察官金福克斯(Kim Foxx)提控的10項罪行中有9項涉及性侵未成年少女,包括與少女進行口交及性交,透過武力威脅獲得性滿足等,這在伊利諾州屬於二級重罪,每項指控最高可判處3至7年有期徒刑,勞凱利最高可判處70年有期徒刑。

律師否認罪行

52歲的勞凱利歌壇紀錄輝煌,1994年與麥克傑克森(Michael Jackson)合作的〈You Are not Alone〉為當年冠軍歌曲,1996年再以〈I Believe I can Fly〉紅遍全球。他在2008年時被控性侵,當時檢察官提出他與13歲女孩發生性關係的影片,不過因這名女孩最後沒有出庭作證,使得陪審團做出不成立裁決。

之後勞凱利開始一連串醜聞爆發,包括性騷擾未成年女孩、囚禁女性,甚至傳聞他成立某種教會,專門幫女性洗腦使她們成為奴隸。目前勞凱利的律師格林伯格(Steven Greenberg)依舊否認勞凱利有不當行為。

(中國時報)