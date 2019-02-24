勞凱利10罪纏身 主動投案
美國R&B男歌手勞凱利（R.Kelly）涉嫌在1998年到2010年間性侵3名未成年與1名成年女性，他於美國時間22日正式被檢察官起訴，法院以10項性侵未成年少女罪名發出拘捕令，他於當晚約8點主動向芝加哥警方投案接受調查。
根據法庭文件，檢察官金福克斯（Kim Foxx）提控的10項罪行中有9項涉及性侵未成年少女，包括與少女進行口交及性交，透過武力威脅獲得性滿足等，這在伊利諾州屬於二級重罪，每項指控最高可判處3至7年有期徒刑，勞凱利最高可判處70年有期徒刑。
律師否認罪行
52歲的勞凱利歌壇紀錄輝煌，1994年與麥克傑克森（Michael Jackson）合作的〈You Are not Alone〉為當年冠軍歌曲，1996年再以〈I Believe I can Fly〉紅遍全球。他在2008年時被控性侵，當時檢察官提出他與13歲女孩發生性關係的影片，不過因這名女孩最後沒有出庭作證，使得陪審團做出不成立裁決。
之後勞凱利開始一連串醜聞爆發，包括性騷擾未成年女孩、囚禁女性，甚至傳聞他成立某種教會，專門幫女性洗腦使她們成為奴隸。目前勞凱利的律師格林伯格（Steven Greenberg）依舊否認勞凱利有不當行為。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。