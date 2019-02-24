安藤櫻賣麵增大雙眼皮
中國時報
（溫博鈞）
安藤櫻極具個性的表演受各界盛讚，《萬福》更讓她坐上「國民演員」不動地位。（取材自網路）
安藤櫻在NHK晨間劇《萬福》中，飾演製造速食麵的主角福子，23日播出第121集，劇中布景出現一張昭和時期風格、畫著發福的安藤櫻端出拉麵的畫面，呈現出角色研發速食麵終獲成功的喜悅。
不少觀眾以為這海報是合成效果，安藤櫻卻在部落格自爆：「這張海報其實是我本人拍的啦！看起來是繪畫，其實是照片。」原來她為了要符合海報中福子堂堂將嶄新商品推出的成就，而自己花盡心思，包括將髮型弄成媽媽頭、鮮紅的指甲油，甚至還加大雙眼皮的幅度。
安藤櫻以靈活演技將堅毅、樂觀的主角演得活靈活現，廣受肯定。她2013年演出日劇《庶務二課2013》一角時，沒幾個觀眾知道她，如今已成為堂堂「國民女優」。
安藤櫻去年因演出獲坎城影展金棕櫚獎肯定的《小偷家族》而知名度大增，當中她的一段長時間特寫，將角色情緒轉折詮釋得精彩，成為該片經典一幕，《小偷家族》將代表日本角逐台灣時間明（25日）登場的奧斯卡金像獎外語片。
(中國時報)
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