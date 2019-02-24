熱愛跟粉絲嗆聲 直播主慧慧兒

2019年02月24日 04:10 中國時報 報導愛女生編輯部

慧慧兒笑起來頗有魅力，眼睛也挺會放電。（石智中攝）

慧慧兒直播1年累積不少粉絲。（石智中攝）

玩直播，如今成了全民運動，但能玩到媽媽比本人還開心、甚至為了觀眾而換工作，這就挺稀奇的！先前在日本打工、日前才返台的LiveMe主播慧慧兒，就是這位傳奇人物，她還被粉絲賜號－「直播間最美的水龍頭」。

LiveMe主播慧慧兒直播資歷屆滿1年，差不多是她完成旅日打工1年後回到台灣的時間，她會成為主播的契機，跟去日本打工一年有關，她把在日本一整年的笑鬧辛酸跟觀眾分享，成了直播間裡的萬人迷。

慧慧兒初到日本時，日文破到不行，幾乎一整天說不到10句話，也因為有這種「難言之隱」，她決定找人用中文聊聊天，不過人在他鄉又不能總是打越洋電話，於是她開始在網路上找聽眾，正式成為固定開播的主播。

日本打工遭同事責罵

在日本的1年裡頭，慧慧兒總共打了3份工，她做居酒屋外場、當幼稚園老師、在高級和服餐廳上班，工作忙碌的日子，也曾遭到羞辱過，她回憶：「我日文沒有很好，會聽不會說，有次在餐廳送餐，跟同事擦肩，對方當著我的面用日文說『真不禮貌，連個借過都不會說』，以為我聽不懂在講什麼。」

晚上慧慧兒回到住處，開直播跟粉絲們抱怨這事，原本只是想抒發，沒想到大家都一直關心她、替她打氣，看著滿是鼓勵的字幕串一直在跑，她竟然忍不住就哭了出來，「我滿常在直播上哭的，他們看到我哭就會說是『水龍頭來了』，我會用東西遮臉，死不承認自己有哭出來。」

當然，在日本的日常，也有讓慧慧兒暖心的事。同一間餐廳的另一位同事知道她的處境，就拿一張墊在餐桌上、相當於兩張A4紙大的桌布紙，寫滿正反2面的工作流程，想幫助她順利上手。

媽媽樂上直播討禮物

這趟日本行改變了慧慧兒許多，直播間觀眾也影響她未來的路，因為自己喜歡小孩，目前又回到家鄉台中，未來希望能在台中工作，她現有職能治療的執照，有考慮從醫，走兒童復健相關。當然也有人請她回去當空姐，但她顧慮到粉絲，畢竟一起飛就進入飛航模式。

慧慧兒去年底回國，家人才知她有做直播，去年12月慧慧媽生日，她邀媽媽上自己的直播間討禮物，結果觀眾熱烈送禮，媽媽開心地一直露臉盯著手機螢幕不肯下播，還開心的跑去跟老公炫耀拿了一堆禮物。

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(中國時報)