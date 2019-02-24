遭Netflix超車 HBO慘輸一條街

2019年02月24日 04:10 中國時報 陳昱翰 報導

編舞者韋德羅布森（左起）、導演達恩里德與詹姆斯塞福查克日前出席《離開夢幻莊園》在日舞影展的首映。（美聯社）

《離開夢幻莊園》中兩名30多歲男子分別宣稱在7歲和10歲時被麥可傑克森性侵。（取材自網路）

班奈狄克康柏拜區在《脫歐之戰》飾演主導脫歐運動的領導者。

《冰與火之歌：權力遊戲》是HBO招牌影集。（美聯社）

本屆奧斯卡的熱門電影《羅馬》在Netflix上播映。

Netflix自製影集《李屍朝鮮》今年初上架受到廣大回響。

麥可傑克森遺產管理公司（The Estate of Michael Jackson）於美國當地時間21日對HBO提告，指控HBO將於3月播出的紀錄片《離開夢幻莊園》（Leaving Neverland，暫譯）因內容有關麥可傑克森（Michael Jackson）的猥褻醜聞，違反先前達成的不毀謗協議，索賠超過1億美金（約31億台幣）的天價賠償金。

訴訟稱HBO違反1992年播出麥可傑克森《危險之旅》（Dangerous）世界巡迴的合約，因為HBO在合約中同意不會在當時與未來毀謗他。HBO在聲明中回應：「我們計畫仍保持不變，將繼續在3月3日及4日播出這部分為兩集的紀錄片，讓人人有機會自行評斷當中主張。」

現年36歲的韋德羅布森（Wade Robson）在《離開夢幻莊園》中出面控訴7歲起遭麥可猥褻長達7年，但羅布森過去立場反覆，2005年他出庭宣誓作證麥可不曾對他有不當行為，但2013年又提告反咬麥可，法官最終決定不受理。紀錄片中的另一位主角詹姆斯塞福查克（James Safechuck）也同樣曾為麥可作證，後又在2014年提告。麥可傑克森遺產管理公司稱該片是「對死者人格謀殺」，「這部片的創作者對真相不感興趣。」

《邦聯》未拍先挨批

HBO的播出內容近來爭議不斷，王牌劇《冰與火之歌：權力遊戲》即將於今年播畢，原本期望能承接人氣的《西方極樂園》卻反應兩極，HBO找上《權力遊戲》的兩位節目統籌，直接下訂整季新劇《邦聯》（Confederate，暫譯），但該劇講述平行時空下的美國正經歷第3次內戰，南部各州成功獨立並成立了新國度，在這國度裡奴隸制不僅合法，而且是一個現代化的國家制度。

該劇內容遭外界批評美化黑人奴隸制度，在種族對立問題頻傳的當下更被認為欠缺同理心，HBO在2017年一宣布要製作《邦聯》就慘遭輿論撻伐，推特更發起了「#NoConfederate」標籤，引爆抗議潮；該劇至今仍沒下文，官方說法是「兩位節目統籌太忙了」。

《脫歐》消費英國人

另外班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在HBO電視電影《脫歐之戰》（Brexit，暫譯）中，飾演主導脫歐運動的領導者多明尼克庫明斯（Dominic Cummings），去年12月發布預告的前一周，正值英國首相德蕾莎梅伊（Theresa May）因脫歐議題處理不力遭不信任投票。雖然梅伊最後繼續留任，但許多仍受脫歐事件影響的人，對《脫歐之戰》將正在發生中的政治動盪作為娛樂題材感到厭惡與懷疑，等於是在消費深陷痛苦撕裂中的無數英國人。

HBO之所以不放棄這些爭議作品的開發與播放，或許與去年AT&T以854億美金收購了HBO的母公司時代華納有關，新東家的策略非常清楚，就是要積極擴充HBO原創的自製節目與電影，才能有本錢與Netflix等影音串流平台拚死決戰，但Netflix明顯早就沒把HBO當成對手，在今年1月發布給投資者的信件中，Netflix說：「（線上遊戲）Fortnite是比HBO還要有威脅的對手。」

Netflix的自信並非空穴來風，付費頻道與串流服務的戰力衡量單位就是獨家自製節目的能力，HBO為與之競爭，宣布今年將推出150個小時的原創影劇內容，比去年的75小時增加一倍，2018年HBO共推出約500小時的原創內容，包括影劇、紀錄片、談話節目等，但這個數字簡直連Netflix的尾燈都看不到，據美國金融網站Business Insider報導，Netflix光在2018年就共推出了2392小時的原創內容。

Netflix好評勝HBO

不只數量落後，HBO的作品近年連品質都堪慮，HBO的作品曾是品質保證，創連17年獲艾美獎入圍數冠軍的紀錄，但該紀錄在去年止步，由Netflix首度超車擊敗HBO。根據美國財經雜誌《財富》報導，兩者原創電影在影頻統計網站「爛番茄」的評價上，Netflix有15.5％的好評比例，但HBO卻只有4.6％的好評率。Netflix更將於25日就要揭曉的第91屆奧斯卡獎上，以艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）執導的《羅馬》角逐最高榮譽最佳影片等10獎，徹底讓HBO望塵莫及。

(中國時報)