神旺伯品廊 女神同行83折

2019年02月24日 04:10 中國時報 報導涂育晨

神旺大飯店伯品廊西餐廳「鮮切英式爐烤牛肉」精準掌握火候，將肉汁緊緊鎖住，肉質外酥內嫩。（神旺大飯店提供）

神旺大飯店伯品廊西餐廳提供多元料理選擇，圖為「法式焗烤鮮蝦」。（神旺大飯店提供）

每年的3月8日是國際婦女節，為搶攻女性市場，台北神旺大飯店自3月3日至31日止，推出應景活動「尋找女神．玩美饗宴」，不但提供多元的精緻自助Buffet，還搭配時下最夯的1028美妝品免費兌換活動，讓女神們在體驗美食與美妝之餘，更能享受飯店精心打造的愜意時光。

為慶祝國際婦女節，神旺大飯店推出「尋找女神．玩美饗宴」活動，凡2位女性貴賓結伴，於飯店1樓「伯品廊西餐廳」消費，即享自助美食83折的專屬禮遇。除餐飲優惠外，加入神旺LINE生活圈的女神，凡於3月4日至3月8日晚間6點至9點至伯品廊消費，即可使用系統發放之活動兌換券，至餐廳櫃台領取知名品牌1028的持久著迷無瑕光粉底、自我組藝眼影和打亮盤等好禮，款式隨機贈送，每日限量送完為止，限用餐當日兌換。

東西方料理寵愛味蕾

伯品廊西餐廳提供各式東西方料理，從前菜到點心，多元美食應有盡有、滿足味蕾，生鮮區提供各種新鮮生魚片及海鮮料理、嚴選高級蔬菜的沙拉區搭配有主廚特調多款醬汁及富變化的冷盤美食、熱鍋區則強調小分量精心調理，讓風味更提升，吃得飽也吃得好；最受歡迎的鮮切區，則輪番供應英式爐烤牛肉、烤鴨或德國豬腳等料理，而提供現炸即食的日式炸物區，亦盡是不容錯過的美味。

加神旺LINE可換好禮

甜點區除了由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式蛋糕外，亦有擅長法式甜點的西餐師傅巧手製作各種一口甜點，各種令人捨不得咬下的小巧可愛甜品，口味新鮮扎實，寵愛女神們的味蕾。另有果汁飲料吧、Haagen-Dazs冰淇淋，可供無限享用。

活動期間神旺大飯店除了推出女性專屬優惠，另有社群專屬好禮。凡於3月4日至3月8日晚間至伯品廊用餐，並加入神旺LINE生活圈，即可使用系統發放的活動兌換券至餐廳櫃檯領取1028美妝品1份，讓美的饗宴自餐桌無限延伸。

伯品廊午餐898元+10％起，下午茶628元+10％起，晚餐938元+10％起。詳情請洽台北神旺大飯店伯品廊西餐廳（02）2781-7063。

(中國時報)