喜樂時代永和店 228看電影僅1元

2019年02月24日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

喜樂時代影城永和店將在2月28日開幕。（喜樂時代影城提供）

喜樂時代影城永和店整體設計採用現代藝術空間美學鋪陳，並首創採用與超跑法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅。（喜樂時代影城提供）

「喜樂時代影城」永和店將在2月28日正式開幕，為了慶開幕，影城特別舉辦「1元電影不找零」活動，開幕當天前1000位觀眾，只要攜帶新台幣「1元」現金，就可至4樓影城購票觀賞當日全天候電影場次，每位觀眾所領取的號碼牌限購1張電影票，讓民眾能以超優惠價搶先體驗高規格豪華巨幕微影廳。

喜樂時代影城永和店位於比漾廣場購物中心內，由一群來自國內外熱愛電影藝術、懷抱自由夢想的創意人，聯手打造全台灣第一座以「增加幸福感」為出發點的全方位合一概念影城。影城耗費鉅資打造了13個高規格豪華配備的優質巨幕微影廳，24小時全面監控空氣品質，並鋪設木質地板，搭配色彩鮮明、觸感安全柔軟，兼具吸音隔音功能的羊毛增厚地毯，不僅在視覺上營造高品味，又能讓觀眾在看電影的同時，享受更優質觀影空間與氛圍。

頂級娛樂置身電影裡

影廳整體設計以現代藝術空間美學呈現，開放式空間則規畫多功能休息等候區域，並置入各式電影娛樂藝術元素，深度結合音樂、親子、文創。影廳全樓層共13廳皆採用XD Technologies最高階頂級運算核心，環繞式全景聲音場設計，以及零死角視野落地式小巨幕，身歷其境的音效搭配優異的高解析音質，模擬出自然的立體聲，創新感光技術與影像智慧處理完美組合，讓電影畫面色彩更加華麗豐富，觀眾在看電影時，整個人宛如融入電影中。

法拉利規格皮革座椅

影城更遍訪世界各國頂級頭等艙座椅廠商，最後獨家首創採用與超跑法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅，內斂的精美車工與義式皮革，讓新開幕的「喜樂時代影城」永和店，有更多特色與質感，由內而外全面升級再進化的創舉，也希望為台灣的電影市場樹立另類巨幕微影廳的指標性意義。

「1元電影不找零」活動時間於2月28日早上9點50分開始發放號碼牌，地點位於比漾廣場購物中心1樓。活動僅限支付新台幣現金，其餘刷卡或行動支付等付費方式皆不適用。

(中國時報)