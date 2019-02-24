2019年02月24日 04:10 中國時報 劉育良 報導

迷你雪屋排滿河邊，浪漫至極。（Rever Jian提供）

如果說日本夏季祭典，象徵著是歡樂、熱鬧的節慶；冬季的祭典，則顯得沉穩、靜心。在隆冬之時，也是新舊年頭交替舉行祭典，送舊迎新，不同類型的祭典，都有對來年祈福的用意。在零下酷寒，秋田角館的「火振」舞動熱力，「橫手雪屋祭」浪漫溫暖，對照周邊白雪，「冰與火」交融。

日本在不同季節各有不同主題祭典，縱使氣溫寒凍，裸祭、火振、雪屋祭等，依舊在各地熱情上場，藉由這些包含地方風俗、宗教信仰、觀光素材兼具的活動，凝聚當地人的心，也提升觀光的吸睛效果。

擁有超過400年歷史的火振，每年2月13日、14日在角館舉行，當地人將包著炭火的稻草點燃，以自己為中心用力揮舞，營造出驚人的火圈，這些火圈在黑夜中格外醒目，當多人一起揮舞時，火圈繁眾，有點像是「風火輪」，更是力與美的完美呈現。當地人深信，藉由火振儀式，可以為等待融雪後的農地，驅除一年來的晦氣，更可藉火之名，祈求無病無災、五穀豐收。

祈求風調雨順

火振燃起熊熊大火，橫手雪屋則顯溫柔浪漫，在降雪量驚人的秋田，是冬季最應景的活動，迄今已超過450年歷史。當地人在每年2月15、16日兩天，築成百來個雪屋，雪屋內供奉神祇，祈求來年風調雨順；晚上6點過後，會邀遊客到雪屋內作客，品嘗甘酒和麻糬。雖然雪屋以雪製成，但室內有炭爐足以保暖，少了風寒，在室內感覺其實不冷。當然，大型雪屋可讓人自由進出，當地人也在校園或是河邊，製作迷你版的雪屋，遠看蔚為浪漫。

2月是秋田極冷之月，冬季祭典接連登場，即便規模沒有夏日祭典、或是東北其他祭典的盛大，依舊能讓人口不多的居民，在寒冬夜裡展現熱情，觀光客也都可以見學，親自體演北國特有的文化。夜間祭典吸引觀光客，白天還可到角館一看武家屋敷，看看當年武士官邸的住所，體驗有「陸奧小京都」美稱的角館昔日風情。

(中國時報)