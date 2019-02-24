旅遊補助不打烊開春續享受

2019年02月24日 04:10 中國時報 何書青 報導

日本東北的秋田內陸縱貫鐵道有「秋田美人線」之稱，遊客搭上列車便能飽覽沿途絕美景色。（易遊網提供）

新竹豐邑喜來登大飯店加碼讓使用新竹縣政府住宿補助的房客，還能另享現折1000元的優惠。（新竹豐邑喜來登大飯店提供）

去年11月到今年1月觀光局接連推行暖冬旅遊補助方案，引起廣大回響，雖然暖冬補助方案已在1月底結束，但有地方政府和旅遊業者為延續旅遊熱度，紛紛再接再厲、加碼祭出專屬的「旅遊補助」活動，要讓民眾在今年開春繼續划算出遊玩樂。

新竹縣政府於即日起至5月31日的周日至周四，推出「浪漫臺三線 暢遊新竹縣」住宿補助方案，開放持有中華民國身分證的民眾申請，限量1200個名額，報名成功的民眾可取得一組優惠序號，在活動期間內，憑序號入住新竹縣內有參加補助方案的飯店，每間客房便可享有500元住宿補助，目前第一階段報名已在2月1日結束，第二階段將於3月30日早上9點開放報名。

豐邑喜來登住宿現折千元

主打親子客群的新竹豐邑喜來登大飯店也加入這次新竹縣府的補助行列，並為申請補助成功的遊客推出加碼折扣，若入住「大房子親子樂遊」、「竹塹舊城打卡遊」、「綠世界親子遊」、「風城厚食厚玩遊」、「內灣薰香文創遊」、「夏季眺景醇釀遊」、「泰雅部落狩獵遊」等任一種半日遊住房專案，除了有新竹縣府每房500元補助，還能再享飯店現折1000元的住宿優惠。（補助優惠不適用228及清明連假期間等國定假日）

旅遊業者也接棒補助熱潮，趕在日本東北雪季結束前，易遊網針對50歲至70歲的樂齡族群，推出日本東北旅遊的「樂齡補助」方案，共有3款在3月出發的東北5天團體旅遊商品能適用。年齡在70至79歲的遊客最划算，每房可現折高達7000元；60至69歲每房則能享6000元折扣；50至59歲的遊客，每房也有5000元補助優惠。

日本東北有大片自然美景、溫泉名湯、和牛美食、祭典活動、鐵道列車、滑雪渡假村等豐富觀光資源，深受喜歡質感慢遊、愛深度體驗的長輩族群喜愛。這次易遊網祭出樂齡補助的東北行程，折扣前每人團費含稅2萬7900元起，便可一睹當地冬季最特殊壯觀的奇景「藏王樹冰」之風采、探訪宮崎駿動畫電影《神隱少女》發想地的夢幻「銀山溫泉」，以及到日本最大滑雪溫泉度假村「安比高原度假村」盡情體驗戲雪趣等，一次玩遍多樣景點。

(中國時報)