漢米爾頓 跨界銀幕表露性格
配戴Ventura的貓王，時值拍攝《藍色夏威夷》。圖片提供漢米爾頓
電影的美術是視覺非常重要的一環，大從服裝、小到配件，都是所有品牌想擠進螢光幕前的戰場。漢米爾頓（Hamilton）絕對堪稱影史中曝光度數一數二高的腕表品牌之一，細看它們為電影打造了什麼產品，就不難了解為何這個品牌在許多電影迷中有不可撼動的地位。
(中國時報)
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