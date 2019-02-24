漢米爾頓 跨界銀幕表露性格

2019年02月24日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

配戴Ventura的貓王，時值拍攝《藍色夏威夷》。圖片提供漢米爾頓

電影的美術是視覺非常重要的一環，大從服裝、小到配件，都是所有品牌想擠進螢光幕前的戰場。漢米爾頓（Hamilton）絕對堪稱影史中曝光度數一數二高的腕表品牌之一，細看它們為電影打造了什麼產品，就不難了解為何這個品牌在許多電影迷中有不可撼動的地位。

(中國時報)