Ventura未來Fu成《MIB》配備

2019年02月24日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

Ventura Spider，面盤的鏤空細節相當美好，也讓人聯想到蜘蛛人的武器，預訂售價6萬5000元。

一直以來，藝人或歌星身上配戴的腕表，都是粉絲與媒體報導的重點，除了藝人本身的質感吸引人外，他們的選物邏輯也是重點之一。選得好，直接證明你不是一個空殼花瓶，而漢米爾頓不管在設計還是功能性上，都有讓人無法拒絕的理由。幾十年來在電影中都有亮眼表現的漢米爾頓，在MIB全新電影《MIB星際戰警：跨國行動》中，也為連恩尼遜（Liam Neeson）、克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）3人設計了一款復刻Ventura腕表。

面盤秀電波圖樣

這隻腕表廣為世人所熟知是在1961年電影《藍色夏威夷》中貓王（Elvis Presley）所配戴的腕表，當時早在石英表發表之前，這只Ventura就因以電池做為動力來源，引起相當大的關注。Ventura也因獨特的三角外型、頗具未來感的設計，接連好幾年都是MIB星際戰警中幹員們的標準配備，在最新一集的《MIB星際戰警：跨國行動》中，Ventura更以初代原型的設計重回幹員手中，舉凡是初代面盤才有的電波圖樣、針頭式向心時標等等，都深具自我風格。

小勞勃央求生產

而Ventura的個人魅力還不僅於此，在電影《蜘蛛人前傳：返校日》中，飾演鋼鐵人東尼史塔克的小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）也配戴著鏤空的Ventura Spider腕表。當時為戲改良腕表造型的漢米爾頓原先無意生產，但小勞勃道尼實在太愛這隻表，於是在拍攝完成自己的戲分後也就央求劇組將這個「道具」留給他做紀念，甚至去函總廠詢問是否有少量生產的打算，可以讓他拿來送給好友。因為這個緣由，讓品牌開始思考是否有量產的可能。

而這只Ventura Spider之所以會這麼受到喜愛，除了造型特殊，表殼採用PVD黑色表殼與黑色橡膠帶；而面盤設計也是此表重點，面盤上散射的鏤空面盤，除了能讓人看到底下的鏤空機芯，同時這個設計也是模仿蜘蛛射出武器的特殊模樣。

(中國時報)