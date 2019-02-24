《星際效應》腕表量產影迷期待
當初為構思《星際效應》時所繪製的設計草圖。
《星際效應》
在電影《星際效應》中，也可稱為主角之一的則是劇中的那只腕表，主角「庫柏」馬修麥康納（Matthew Mcconaughey）與女主角「墨菲」潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）跨越了不少的時空，連繫他們的正是這只腕表，也讓許多戲迷十分期待腕表的上市。
漢米爾頓為其它電影設計的腕表，大部分因為戲中劇情所需，造型大多有點前衛，甚至可說是浮誇，但這只墨菲配戴款十分低調，背後原因在於導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）在與品牌設計師開會討論時，即已敲定這只腕表必須要「看似流行、但又要能夠經典，才能在兩個時代之間不會產生脫序感」的軍事腕表，也要符合片中男主角曾為飛行員的劇情設定，於是品牌設計師從過往的卡其Kahki陸戰系列腕表中挑出一些獨具軍事氣息的風格，如表冠、指針、時刻、面盤等等，將它重組並交由導演使用。
今年在大家的期盼下，這只庫柏與墨菲在劇中配戴款終於決定量產，除了保有如戲劇中採用的黑色真皮表帶與面盤外，時標與指針均塗布有夜光塗料，中央秒針上還有摩斯密碼構成的程式碼Eureka，這是古希臘數學家阿基米德在悟出浮體力學後所喊出的一句賀詞，女主角在電影最後解譯密碼時喊的也是這個字。
表盒則找來《星際效應》的美術場景Nathan Crowley操刀設計表盒外包裝，Nathan Crowley除了參考時尚設計師Paul Smith的意見採用彩色條紋設計，直接呼應了主角透過高層次維度空間進行溝通外，彩色條紋也點出了劇情中充滿張力的情感，但在科學之前，一切都喜怒無色。
(中國時報)
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