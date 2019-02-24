帝亞吉歐×《冰與火之歌》限量合奏最終季
帝亞吉歐再次開創潮流，跨界聯名HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》，將於2019年3月推出全球限量系列酒款，1組包含8款蘇格蘭單一麥芽威士忌，皆來自帝亞吉歐旗下知名酒廠，包含樂加維林（Lagavulin）、泰斯卡（Talisker）以及蘇格登（The Singleton Of Glendullan）等等，每瓶限量酒款都貼有代表家族的家徽做為酒標，其中歐本（Oban）酒廠更將全新酒液放入充滿神祕感的全黑瓶身，呈現其代表的守夜者（Night’s Watch）。全系列共8支酒款售價為1萬6000元，搭配影集最終季在4月的播映，以限量方式發行，定引發威士忌愛好者及影迷的爭相收藏。
樂加維林Lagavulin 9YO
代表─蘭尼斯特家族House Lanniste
★酒精濃度：46％ABV
★年分：9
★容量：700ml
泰斯卡Talisker Select Reserve
代表─葛雷喬伊家族House Greyjoy
★酒精濃度：45.8％ABV
★蒸餾年分：NAS
★容量：700ml
蘇格登The Singleton Of Glendullan Select
代表─徒利家族House Tully
★酒精濃度：40％ABV
★年分：NAS
★容量：700ml
達爾維尼Dalwhinnie Winter's Frost
代表─史塔克家族House Stark
★酒精濃度：43％ABV
★年分：NAS
★容量：700ml
卡杜Cardhu Gold Reserve
代表─坦格利安家族House Targaryan
★酒精濃度：40% ABV
★年分：NAS
★容量：700ml
皇家藍勛Royal Lochnagar 12YO
代表─拜拉席恩家族House Baratheon
★酒精濃度：40％ABV
★蒸餾年分：12
★容量：700ml
歐本Oban Bay Reserve
代表─守夜人軍團The Night's Watch
★酒精濃度：43％ABV
★蒸餾年分：NAS
★容量：700ml
克里尼利基Clynelish Reserve
代表─提利爾家族House Tyrell
★酒精濃度：51.2％ABV
★蒸餾年分：NAS
★容量：700ml
《冰與火之歌：權力遊戲》單一麥芽威士忌限量系列，共有8支酒款。
酒款對應家族和軍團
根據酒廠特色，分別對應影集中具有代表性的「七大家族」和「守夜人」軍團，包含樂加維林（Lagavulin）代表雄偉的「蘭尼斯特家族」（House Lannister）；泰斯卡（Talisker）代表強悍的「葛雷喬伊家族」（House Greyjoy）；蘇格登（The Singleton）以鮭魚做為酒標，代表同樣以魚為家徽的「徒利家族」（House Tully）；達爾維尼（Dalwhinnie）代表同樣位於寒冷北境的「史塔克家族」（House Stark）；卡杜（Cardhu）由兩位傳奇女性共同創立，代表同樣由「龍母」領導的「坦格利安家族」（House Targaryan）；皇家藍勛（Royal Lochnagar），作為擁有皇家認證的酒廠，代表捍衛鐵王座的「拜拉席恩家族」（House Baratheon）；「克里尼利基」（Clynelish） 代表富饒的「提利爾家族」（House Tyrell）；歐本（Oban），以黑色瓶身代表「守夜人軍團」（Night’s Watch）。
中國時報提醒您:飲酒過量有礙健康
(中國時報)
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