全聯嚕嚕米全台瘋搶再追加
中國時報
報導王儒哲
延續去年狂賣超過1萬6000件日本Honey Ware富士琺瑯鍋點換購商品的熱潮，全聯今年再度以NEW（嚕嚕米MOOMIN授權商品）& Fresh（熱銷鍋具換色／款）延續消費者記憶，以Honey Ware富士琺瑯經典熱銷鍋款新色回歸登場，加上人氣卡通「Moomin嚕嚕米」系列，自2月15日起推出5款嚕嚕米悠遊生活點換購商品，包括琺瑯馬克杯（2種樣式）、琺瑯圓盤、附蓋調理鍋、笛音燒水壺，只要最低用福利點加購價2折起的價格，就能將好看又好用的琺瑯商品帶回家。
全聯甫於官方IG上一PO出嚕嚕米琺瑯悠遊生活點換購商品，馬上就受到許多人的關注與詢問，開賣3天總銷量已破萬件，不到一周已賣出超過1萬8000件，其中嚕嚕米琺瑯商品預購已全部完銷。全聯及廠商已緊急向日本原廠追加約1萬件，即日起開放給民眾預購，喜愛嚕嚕咪的消費者千萬不要放過這最後機會。
另去年推出後一周內完銷萬件鍋具的經典款Honey Ware富士琺瑯鍋，因色彩飽和、表層琺瑯不容易沾染汙垢、易於清潔，且不易吸附氣味，可以放心盛裝各種食物，十分受到消費者喜愛。其中去年狂銷前二名單品：雙耳附蓋琺瑯深鍋、雙耳附蓋琺瑯淺鍋這次也重新上市，另加碼推出適合用來煮火鍋的雙耳附玻璃蓋琺瑯鍋，以鮮豔的色彩、安全實用的材質吸引民眾搶購。
(中國時報)
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