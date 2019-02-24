TOYOTA全新PRIUS 時尚科技安全

2019年02月24日 04:10 中國時報 報導郭隆富

TOYOTA總代理和泰汽車於2月19日正式發表日本原裝進口全新改款PRIUS。PRIUS身為全球HYBRID油電複合動力車款的領先者，自1997年上市以來，全球累計銷售超過430萬台，在台灣亦累計銷售超過9000台，獲眾多車主的好評與信賴。此次全新改款日本原裝進口PRIUS在「外觀造型」、「內裝設計」、「安全配備」進行大幅度的升級，更加貼近現今消費者的使用需求。

全新PRIUS不僅擁有TNGA新世代造車工藝帶來的操控快感，同時享有第四代SELF-CHARGING HYBRID油電複合動力系統所帶來的五大駕馭感受「自主充電」、「智慧駕駛」、「加速快感」、「靜謐舒適、「節能環保」。全新PRIUS亦享有HYBRID電池延長保固，由原本5年或12萬公里（先到者為準）延長至8年或16萬公里（以先到者為準），讓消費者能夠以更低的持有成本輕鬆入主全新PRIUS。

全新改款PRIUS在外觀造型上，以更富感官享受的時尚線條進行打造，全新LED Bi-Beam頭燈組及LED尾燈組造型，讓全新PRIUS顯得更加俐落有型，輔以全新前後保桿設計以及雙色動感鋁圈造型，呈現出令人驚豔的動感外型，完美吸引世界的目光。

針對消費者最重視的安全配備，全新PRIUS亦不輕易滿足於現況，在現有「Toyota Safety Sense」─「ACC主動式車距維持系統、PCS預警式防護系統、LDA車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈切換系統」、「7SRS氣囊」、「最高1500Mpa高剛性車體」等多項安全配備的基礎上，再新增「BSM盲點偵測警示系統」及「RCTA後方車側警示系統」，讓全新PRIUS擁有高達32項的主被動安全科技，提供車主相當完善的行車保護。

日本原裝全新改款PRIUS，時尚、科技、安全一步到位。即日起，將於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨TOYOTA全台展示據點，實際感受您從未體驗過的TOYOTA魅力。相關資訊亦可上TOYOTA網站： www.toyota.com.tw查詢。

(中國時報)