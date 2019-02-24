買親子套票看霹靂 集點換貼紙公仔
樂果天真實驗樂團將參與特展的演出活動。圖片提供霹靂國際多媒體
還在煩惱不知道帶家人去哪玩嗎？想要和家人有更多話題嗎？買親子套票逛霹靂藝術特展高雄場，可以全家大小一起參與「布布蓋翻天親子套票－霹靂七大明星集章活動」，凡是有親屬關係的民眾，即可購買親子套票一組（700元／3人同時入場），並領取「霹靂集章地圖」參加闖關。
展場內每一區皆有一道謎題，答對後由現場工作人員在霹靂集章地圖蓋章，當成功通過重重關卡、集滿7個印章後，就可以獲得限量圓形貼紙1張及小公仔一個（隨機出貨），集滿印章後的霹靂集章地圖可摺疊成小冊子來收藏，也是非常有紀念價值的小禮物。
此外3月3日還有限定表演「天宙之間 傳奇再現」，是霹靂布袋戲全新編製，表演由音樂總監風采輪帶領，邀請霹靂操偶師、無限人形劇場、樂果天真實驗樂團及新一代口白小生黃匯峰，組成難得一見的超強演出團隊，融合多方元素，將振奮人心的布袋戲曲目及戲偶表演搬上大舞台，帶給觀眾前所未有的感受。
演出採售票制
霹靂操偶師傳承台灣的布袋戲文化；無限人形劇場則將Cosplay發展成專業的表演藝術；樂果天真實驗樂團是台灣少數融合中西樂器演奏布袋戲音樂的樂團，大膽嘗試各種曲風，開拓布袋戲音樂想像。演出採售票制，詳細售票資訊請上霹靂藝術科幻特展官網查詢。
(中國時報)
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