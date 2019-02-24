三教群英封虛無龍鱗不減風采揚

2019年02月24日 04:10 中國時報 李承陽 ）

斷罪巖紛爭倏開，為風僧白雲劍殺息塵道之仇，靜濤君率眾質問罪佛赦無心，雙方一言不合之際，驟見風僧身上枷鎖忽爾失效，猝然一劍急取凝塵性命，靜濤君欲出手援救已是慢了一步，面臨無可挽回的局勢，佛道衝突至極引爆。

熾煉界內妖邪聚，受虛無黑暗力量的影響動盪再起，今日，驚現震天龍吼！青陽子以戰龍之威，龐然龍氣挾帶毀天之勢直掃熾煉界；談無慾親自布局，儒道釋頂尖高手青陽子、夏承凜、佛劍分說齊聚混沌之扉，誓將虛無澈底封印。

西風亭中備香茗，龍首堂皇高臥候，玉煙虛飄翳雲靄，銀彎宵轉流天海，塵囂紛擾的茶，留予塵囂紛擾的人，一貫熟悉的似笑非笑華麗影，今日，龍鱗風采再現；儒門龍首發信以邀夏承凜、玉離經會面相談，為近日釋道兩方紛爭，疏樓龍宿華麗入世，一語驚座：由吾疏樓龍宿─統轄儒門。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第29章：佛變；《霹靂魔封》第30章：道傾天下裂。

(中國時報)