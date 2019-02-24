大師貼身授畫學子好樂

2019年02月24日 04:10 中國時報 報導王怡文

陳正雄大師現場示範油畫技巧。（攝影黃允遠）

關渡宮黃正雄常務董事多年來支持公益活動，回饋地方不遺餘力。（攝影黃允遠）

「關渡宮藝術教育工程」大師系列冬令營第二屆登場，中國時報與關渡宮在協辦單位台北市立大學舉辦「關渡宮藝術教育工程」大師系列，讓同學能與大學教授學習繪畫技巧，更能與國際大師共同創作，參加此活動的學生不僅能獲得獎勵獎狀，還有機會獲得優渥的獎學金，讓每一年的報名都十分踴躍。

第二屆冬令營「關渡宮藝術教育工程」大師系列，深受小小畫家歡迎。主辦單位關渡宮黃正雄常務董事於此次活動的開幕，特別前往鼓勵同學們，「同學們非常有福氣，因為為了讓喜愛繪畫的同學可以學得更多更豐富，特別邀請大學教授指導，最主要目的也是因為同學有天份和心來學習，希望可以盡全力讓同學們的興趣發揚光大，並在教授的指導下繪畫出關渡宮的美景，當然各位小小畫家的畫作都會於關渡宮藝文走廊展出，並希望同學創作能以教授和大師為典範。」黃正雄的一席話，勉勵大家在接下來的學習更加專注、更加用心。而關渡宮鍾祕書也為學生解說關渡宮地理位置緊鄰三河匯流處，廟宇建築古色古香，同學實地走訪、自由發揮，將所見景色取景畫下來，在解說後使畫作充分展現出本土文化的情感。

營隊特色與國際大師共同創作

本營隊雖只有2梯次、一梯次4天，但師資部分不僅由大學教授來指導，此活動最讓同學們喜愛、也與一般美術研習營不同的地方，是於每梯次的最後一天下午安排「與大師共同創作」時間，讓學生擁有專業的大學教授技術指導，更能在實際操作上學習到國際大師的精華，一同享受繪畫樂趣並在互動中激發出不同的創作觀點。

延續教育工程營隊的特色，以油畫為主的授課老師為台藝大老師許敏雄、水彩為主的教授為台北市立大學教授林子龍，傳授學生繪畫的技巧以及取景的方式，再由國際抽象畫大師陳正雄及楊小寧到場與學生一起創作。自強國中吳宜樺同學表示，指導教授十分幽默風趣，讓人在輕鬆的環境下學習很多繪畫技巧，更讓人覺得很棒的是教授也教導了許多省力的技巧畫法，是這次最大的收穫。百齡國中孔令璇同學開心的表示，這次參加營隊認識了許多對繪畫有興趣的同學，可以見習大家的繪畫技巧，教授更是指導了許多繪畫方式，讓人覺得不虛此行，下次如果有機會一定會再來參加。

國際大師陳正雄在共同創作時間，勉勵同學們執著自己的喜好，找到自己對於畫作的擅長與喜愛，才能讓畫家這條路走得更加穩固，對未來也更有發展，大師一席話體現出對於藝術創作的初心，更讓學生對於自己喜愛繪畫的路更加堅定。國際大師楊小寧對於這些小小畫家們有許多寄望，她表示感謝中國時報和關渡宮舉辦這個活動，讓同學有更多機會及能力可以成為未來的明日之星。

(中國時報)