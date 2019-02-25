影》韓國瑜訪大馬 億元訂單到手！魅力席捲海外 媒體擠爆記者會
韓流魅力無遠弗屆！高雄市長韓國瑜上任後，首場海外國際記者會，24日於農漁乾貨MOU簽署後登場，包括台灣、馬來西亞、新加坡等2、30家媒體擠爆會場。韓說，此行簽1億元訂單，不怕外界酸金額小，重點意義非凡，象徵南南合作黃金架構跨出一大步。
韓國瑜坦言，昨簽下這1億元訂單，對高雄農產品來講，平心而論並不是什麼驚人的阿拉伯數字，但高雄自此有一個出路，南南合作多了一個架構，農產品多了一個支撐點，就是外銷的時候價值多少，農會跟農民心理有數。
拚經濟 南南合作跨出一大步
他解釋，未來農民產品要賣出去時，不管外銷、內銷，講一句土話「他也不容易被欺負」，知道價格點在哪，使得訂單意義重大，至於有人酸言酸語「這點錢算什麼錢，我們不放在心裡面」，如果只一味用價錢而論，太降低此行的意義。
昨由韓國瑜代表高市府擔任見證人角色，高市農會及馬國糧食進出口總商會才是主角，雙方簽訂MOU，媒體質疑是否因台灣與馬國無邦交，才以農會為代表方式搶訂單。
韓自嘲 眉清目秀變沒半根髮
他指出，海外拚經濟首站到馬來西亞，接著與新加坡通路商簽訂3至4年合約，象徵南南合作黃金架構成形，陸續將往東南亞延伸，再來是往大陸南部、澳門等地延伸。
他透露，3月赴大陸拚經濟，也是比照此模式，他強調「政治0分、經濟100分」，完全回歸經濟層面，就是單純貿易，未來選擇大陸南部拜訪，也是選擇經濟性比較強的城市合作，盡可能沒有政治色彩，完全是經濟及情感交流。
這場國際記者會，也受到馬國媒體矚目。當地8TV華語新聞記者許文傑表示，韓國瑜成功翻轉高雄，帶領國民黨創下新的里程碑，想藉此了解韓有何獨特魅力，以及是否參選2020總統大選？
另外，韓國瑜此次特別帶來蜜棗、瓷器、鳳荔酥、上百份「韓流」紅包前來。僑胞也特地送上經典剪報，是26年前「中國時報」刊登韓國瑜當選第2屆立委，讓他直呼驚喜，笑稱「我以前面目清秀，如今頭髮沒半根」。
此次星馬行主要拓展銷售市場，韓國瑜親自率團出征簽訂農產長期協議及搶攻海外訂單，除與馬來西亞通路商簽4年合作協議，接著與新加坡2家大型超市各簽4年採購合約，並持續輔導高雄高品質蔬果穩定供應當地超市。
(中國時報)
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