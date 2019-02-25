受蔡政府夾擊 加上提早曝光！傳韓國瑜遭雙重打壓 吉隆坡市長未出席晚宴

2019年02月25日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

韓流24日襲捲馬來西亞，僑胞舉國旗熱情迎接。（柯宗緯攝）

吸引台灣及馬國2、30家媒體爭相採訪。（柯宗緯攝）

馬國拿督、高市農會簽約 金額上看一億

高雄市長韓國瑜出訪星馬，才剛出境就傳受到大陸及蔡政府雙重壓力，24日晚宴不見任何馬來西亞官方代表出席。馬國台灣商會聯合總會長林永昌證實此事，並說原安排吉隆坡市長阿敏諾丁與韓見面，但消息提早曝光，為避免造成紛擾，只好喊卡。

不見任何馬國官方代表

昨《中天》新聞捕捉到韓國瑜與新聞局長王淺秋咬耳朵，王向韓報告「就怕有變數」，韓直說「誰要壓？我們還是要留意」，更皺起眉頭說「壓壓壓壓，你也壓不住，土包子還是起來了！」王淺秋事後接受本報訪問時表示，不必過度聯想，此行本來就是以經貿交流為目的，其餘不作回應。

媒體問及是否蔡政府搞小動作又想「卡韓」？韓國瑜趕緊撇清說，「還好還好，不談這個」，接待的也好，會面的也好，都很熱情啊，活動安排很多，「我們就照常，盡量不要曝光」。

政治力量還是比經貿強

「政治的力量是比經貿還是強一點！」林永昌感慨，不希望韓市長來，就刺激大陸，到時候投訴政府單位，影響到後面的行程；台灣太搞意識形態，國內政治環境惡劣，如今台灣（執政縣市）藍的比較多，中央政府必須稍微放手，讓地方政府去做。

他也提到，日前知道韓市長要來，在馬國台商相當興奮，但後來轉為低調，主因是外交部、國內長官有特別轉告「沒有啊，我們照正常手續啊，正常接機、招待，民進黨不分藍綠」，但如果心中坦蕩蕩，還需要講嗎？儼然是此地無銀三百兩，竟然還講這種話。

他還透露，韓國瑜也相當體貼，怕擔心台商參加韓國瑜的行程有壓力，對大家造成困擾，可以不用出席也沒有關係，要台商自己評估、決定，他認為此舉相當溫暖。

他強調，自己身為商會領袖，誰對商會最有利就支持誰，心中沒有特別藍綠之別，「我不靠藍，也不靠綠的吃飯」，但台灣政府必須把心胸打開，不要太過狹隘，否則像近日陸美貿易大戰後，台商紛紛撤退大陸，卻沒人回台灣，政府難道不檢討？台商迫不得已往越南、馬來西亞等東南亞國家離鄉打拚。

總統府指是韓想太多了

總統府發言人張惇涵表示，所謂打壓高雄市長韓國瑜出訪一事，顯然是不實指控，總統府一向鼓勵也樂見對於台灣有幫助的城市外交或國際參與，當然不會有任何阻撓，韓市長想太多了！如果高雄市政府在相關事務有需要協助之處，我們也會請外交部提供協助。

(中國時報)