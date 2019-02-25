韓鐵人行程 僑胞熱情送包子相挺
高雄市長韓國瑜24日啟程赴星馬搶訂單、拚觀光，公開行程滿檔，堪稱總統級規格，韓像是「電力過剩的兔子」衝衝衝，局處首長說是「鐵人行程」，老婆李佳芬笑他是「過動兒」，媒體大喊吃不消。韓流也強勢席捲吉隆坡，僑胞特地送上包子、國旗，為「土包子頭」打氣。
韓國瑜說，此行有四項目的，包括城市的交流、幫農漁產品找通路跟訂單、情感互動及介紹嶄新高雄。至於有些行程尚未曝光，以低調方式達到交流目的，減少對方不必要困擾，但釋放最重要訊號，高雄未來張開雙臂迎向所有城市、國家及地區。
他昨早7時10分出現在桃機check in，準備出國旅客見到市長忍不住拿起相機猛拍，現場引起一陣騷動。
細數馬來西亞首日行程，下午近2時才從吉隆坡機場出關，僑胞舉大面中華民國國旗熱情迎接，馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林永昌也親自接待。隨後從機場離開，趕赴MOU簽約會場，交警特別禮遇開道，下午3時40分，展開1小時閉門會議，以及記者會後，接著又步行10幾分，趕赴晚宴吉隆坡大港大酒家，與馬來西亞賽馬總會委員丹斯里拿督詹學龍等10餘人用餐，預計25日將額外新增一個賽馬交流行程。
原本晚宴過後，韓想去夜市考察，但眼見媒體團累到體力透支，加上滂沱大雨，李佳芬笑說，「我會把他關起來，好好休息」。
(中國時報)
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